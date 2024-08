Danielle Fishel confiesa que tiene cáncer de mama

La entrañable actriz de ‘Aprendiendo a vivir’ comentó detalles sobre su estado de salud.

Danielle Fishel, la actriz conocida por interpretar a Topanga Lawrence en la serie de los 90 de Disney, Aprendiendo a Vivir, reveló en el podcast Pod Meets World que fue diagnosticada con cáncer de mama.

“Me gustaría compartir algo con nuestros oyentes, algo que Rider y Will fueron de las primeras personas en saber. Recientemente me diagnosticaron DCIS, que significa carcinoma ductal in situ, una forma de cáncer de mama. Es muy, muy, muy temprano. Técnicamente es la etapa cero” , expresó.

La actriz recalcó que será intervenida quirúrgicamente para extirpar el tumor y que se encuentra bien, aunque se le dará seguimiento : “Para ser más específica, solo porque me gusta tener demasiada información todo el tiempo, me diagnosticaron DCIS de alto grado con microinvasión”.

Danielle explicó por qué decidió compartir su experiencia con el público del programa, destacando que desea alentarlos a realizarse mamografías periódicamente o a hacer una cita médica si no lo han hecho antes. Recalcó que su cáncer fue detectado en la etapa cero gracias a checarse a tiempo.

“La única razón por la que me diagnosticaron este cáncer cuando todavía estaba en etapa cero es porque el día que recibí el mensaje de texto que decía que me harían la mamografía anual, pedí la cita. Lo detectaron tan, tan, tan temprano que voy a estar bien. Espero que esto anime a cualquiera a hacerse la prueba” , señaló.

Fishel hizo un llamado a la conciencia, enfatizando que siempre es mejor detectar las cosas a tiempo: “Si llega el momento de descubrir que tienen cáncer, descúbranlo en la etapa cero, si es posible” .

Cabe recalcar que la actriz se encuentra en la etapa inicial y señaló que aún debe tomar ciertas decisiones respecto a qué tipo de tratamiento desea seguir, del mismo modo, aseguró que tiene previsto reunirse con un oncólogo y un radioterapeuta.

“Quería que nuestros queridos oyentes lo supieran" , comentó. "Intentaremos que no afecte las cosas, pero existen posibilidades de que tengamos que suspender algunas cosas dependiendo de los tratamientos a los que me someta" .