Cynthia Klitbo compara a Laura Zapata con Alfredo Adame

Cynthia le respondió a Laura luego de que se burlara por la estafa que sufrió

Cynthia Klitbo no se toma en serio lo que si colega Laura Zapata dice sobre ella, ha aprendido a ser profesional y sobrellevar las declaraciones de la hermana de Thalía, pues trabajan juntas en "Secreto de villanas" y la guerra de declaraciones entre ambas no es nueva.

A Klitbo no le interesa "ser villana" en la vida real, dice, para eso le pagan en el reality, y le pagan muy bien, incluso más que a Zapata, así lo dijo en un reciente encuentro con la prensa; fue en noviembre de 2023 cuando Laura acusó a Cynthia de ser alcohólica y drogadicta, Cynthia respondió leyendo una carta de su hija en la que la defendía de dichos señalamientos.

A pesar de sus diferencias fuera del reality, las dos villanas de telenovela de nuevo dan de qué hablar tras el robo que Klitbo sufrió en el extranjero, donde perdió sus ahorros porque le vaciaron su cuenta bancaria.

Cuando Zapata fue cuestionada sobre esto que le ocurrió a su colega, Laura habló del karma para la actriz: "el Universo se encarga de regresarnos lo que le lanzamos, en muchas ocasiones como un bumerang que te puede cortar hasta la cabeza", dijo el pasado mes de noviembre.

Cynthia Klitbo le responde a Laura Zapata

Cynthia Klitbo respondió a las declaraciones que Laura Zapata dijo sobre ella y el robo del que fue víctima, mientras Zapata aseguró que fue cuestión de "karma", Klitbo no lo cree así.

"Su opinión me tiene sin cuidado, una persona que le desea el mal a otra, no tengo que voltearla a ver... karmático sería que mi hija se enfermara o mi hermana falleciera y no me pudiera despedir, eso sí sería muy karmático" , expresó, refiriéndose a la reciente muerte de Ernestina Sodi, hermana de Zapata, entre ambas no había una buena relación desde hace años, tras haber sufrido las dos un secuestro.

Cynthia insistió en no querer hablar de Laura, pues dijo que hablar de gente como ella sólo es "engrandecerlos".

"Hacerle caso a pentontos es engrandecerlos y yo tengo una carrera que me respalda y la señora está colgada en mi cuello, no es mi problema", consideró.

Finalmente reiteró que no quiere hablar de Laura Zapata porque sería ponerse en un nivel que no es el suyo, es como si hablara de Alfredo Adame, actor y conductor que fue estelar en Televisa en el pasado, y que actualmente se habla de él por sus pleitos con famosos, entre ellos Laura Zapata.

"No quiero hablar de la señora esta, es como Alfredo Adame, a mi ponerme a esos niveles, la verdad no, yo estoy en un reality donde cobro más que ella por estar ahí y a mi me pagan por esas villanías".