Este fin de semana el torneo de pesca Kids Fising Derby 2025 llenó de emoción a decenas de familias que participaron en la segunda edición celebrada durante este 1 y 2 de agosto en San Carlos.

En punto de las 7:00 horas de este sábado alrededor de 20 embarcaciones salieron desde Marina Real de San Carlos para zarpar el Mar de Cortés e iniciar con el recorrido por la zona costera en busca del Dorado Macho más grande y llevarse la medalla del primer lugar este 2025.

A las 14:00 horas arribaron a tierra los niños y niñas participantes para presentar las capturas realizadas durante la segunda edición del torneo, periódico Expreso y E media, patrocinador oficial del Kids Finish Derby, apoyaron las actividades deportivas.

Con un pez dorado macho de 19 libras, Sergio Estrada de Ensenada se coronó como el campeón de la segunda edición del Kids Fishing Derby, su destreza lo llevó a colocarse en el primer lugar del 2025.

"Me siento muy feliź, la verdad no lo hubiera podido lograr sin mi familia me ayudaron mucho" , expresó con emoción además de reconocer el apoyo de su abuelo para participar en el torneo.

Rogelio, con nueve años, logró colocarse en segundo lugar con un ejemplar de 17. 800 kilogramos, mientras que Rebeca de 13 años obtuvo tercer lugar al capturar a un ejemplar de 17.400 kilogramos, debido a la destreza durante el torneo de pesca.

Mientras que Laker Shafer se colocó en cuarto lugar con un dorado de 14.500 kilogramos y Live Shafer cerró con el quinto lugar con un dorado de 14 kilogramos, los talentosos participantes se llevaron el reconocimiento por la habilidad en este deporte, medallas, trofeos y gran apoyo por parte de sus familias y asistentes al evento.

El premio para el mejor capitán de la segunda edición del torneo fue para Israel Romo, gracias al buen acompañamiento y guía a los participantes durante la actividad deportiva. Laker Shafer fue reconocido como el Jackpot de este año.

Paulina Godínez, organizadora del evento deportivo, agradeció el apoyo de cada una de las personas y patrocinadores como E media que hicieron posible este año la segunda edición del Kids Finish 2025, apoyando a los niños, niñas y familias para concluir con gran éxito la temporada.

Además, se llevó a cabo la entrega simbólica del apoyo económico a integrantes de la castaway kids en San Carlos, para que continúen brindando apoyo educativo y cursos de música a niños y jóvenes en la región, finalizó.