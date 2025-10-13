La cantante sufrió un accidente en su nueva casa, pero su pareja se encuentra fuera de peligro.

Thalí García tuvo un año de lamentables complicaciones en su vida. Tras su participación en "La Casa de los Famosos", tuvo problemas con Telemundo, el padre de su hija mayor murió, perdió su casa y sufrió cáncer.

A pesar de tantos tropiezos, se mantiene firme y fuerte por ella y sus hijos.

El domingo pasado se llevó una terrible sorpresa en su nuevo hogar: “Como saben, la semana pasada nos explotó una tubería, tuvimos que hacer muchas cosas otra vez y, ahorita, tuvimos un accidente: se cayó el techo de la sala, le cayó encima a Felipe” , compartió en un video en sus historias de Instagram.

“Gracias a Dios está bien” , informó. “Fue revisado por médicos. Fue un gran golpe; bendito Dios, no impactó en la nuca ni en la cabeza, porque, obviamente, el desenlace hubiese sido fatal” .

La sonorense también compartió imágenes donde se le ven heridas a su pareja: “Te amo, Felipe. Quién sabe por qué la vida se nos ha llenado de retos, pero agradezco a Dios que estés vivo. Gracias por estar aquí a mi lado siempre. Dios nos bendice, aunque a veces se sienta distinto. Somos bendecidos de tenernos y a nuestros hijos” , le dedicó estas palabras.

“Por supuesto que me lo he cuestionado. Desde aquel reality al que decidí entrar, mi vida cambió por completo: muchos ojos puestos en mí, una atención innecesaria algunas veces, una atención que nos ha rebasado, que me ha rebasado a mí como ser humano. Y, claro, desde hace año y medio me cuestiono cómo es posible que antes mi vida era tranquila y feliz, y de repente surgieran temas laborales, luego cáncer, luego la muerte de Gabriel, y después la pérdida de mi casa…” , recordó su etapa durante el cáncer de melanoma que superó.

A pesar de haber atravesado retos importantes, con mucha fe y devoción agradeció a Dios, pues aseguró que las bendiciones son más.

“Para mí, lo que pasó hoy, claro, es un reto; claro, fue un susto, es una complicación. Pero si yo me pongo a pensar que ese techo le hubiera arrebatado la vida a Felipe, entonces soy una bendecida. Si me pongo a pensar que hace un año y medio perdí mi casa, pero que ahora estoy construyendo una nueva como esta para mis hijos, entonces soy una bendecida” , concluyó.











