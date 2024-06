Cancelan trasplante de pulmón de Jorge Ortiz de Pinedo a último momento

El actor de "Una familia de 10" dijo que los médicos encontraron un problema en su sangre que podría poner en riesgo su vida

El actor de Televisa, Jorge Ortiz de Pinedo confirmó que se canceló su operación de trasplante de pulmón a última hora.

En un encuentro con los medios de comunicación, que fue retomado por "Venga la Alegría", el actor que interpreta a Plácido en "Una Familia de 10" explicó que los doctores encontraron un problema en su sangre que dificultaba la cirugía y ponía en riesgo su vida.

" Ya estaba a punto de recibirlo, pero descubrieron un problema hepático en la sangre, y tuvieron que parar todo. Dijeron '¡Paren las máquinas, hay un peligro ahí! Si le hacemos el trasplante podemos provocarle una anemia tremenda y se podría morir'... entonces los médicos ahora me han curado ese problema que tenía, que es muy peligroso porque es una mutación de células, que se provocó hace años, cuando me hicieron la quimioterapia ", dijo.

Pese a todo, el actor de 76 años confirmó que ya superó la enfermedad en su sangre, y ahora se prepara para una nueva cirugía.

" Ya me quitaron la anemia, ya estoy otra vez bien, ahí voy de nuevo con los médicos para que me hagan los exámenes. Si ya estoy bien, adelante. No vale la pena que te cambien el monoblock de un carro si el chasis ya no sirve ", comentó.

Y se sinceró sobre todas las dificultades que atraviesa desde que fue diagnosticado con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

" Cuando nuestros pulmones ya no hacen esta función, ¿cómo jalas oxígeno, cómo jalas aire y lo purificas? Eso es lo que padecemos lo que tenemos la EPOC. Existe la esperanza, en mi caso, que se pueda realizar un trasplante de pulmón como todos saben ", concluyó.