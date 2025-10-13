Netflix presenta el primer teaser de la cuarta temporada con Benedict y Sophie como protagonistas.

La nueva temporada de la tan esperada serie está cada vez más cerca. Hoy por la mañana se lanzó el primer teaser oficial de Bridgerton, donde se ve a Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson —el segundo hijo de la familia—, con un antifaz, mientras baja las escaleras Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha, quien será la protagonista de este romance.

En esta ocasión, prometen superar las tramas anteriores, pues el personaje que le teme al compromiso da un giro inesperado tras conocer a una mujer enigmática durante el baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton.

El elenco mantiene las actuaciones de Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Claudia Jessie y la voz icónica de Julie Andrews como Lady Whistledown, e incluirá a nuevos personajes como Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza, y Posy Li, con la voz de Isabella Wei.









¿Cuándo se estrena la temporada 4?









La temporada se dividirá en dos partes: la primera llegará a Netflix el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda parte se estrenará el 26 de febrero, aproximadamente un mes después.

Bridgerton es una de las series más populares de la plataforma; cada historia supera a la anterior, al igual que la precuela La reina Charlotte, que sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos. Por eso, muchos ya cuentan los días para el estreno.











