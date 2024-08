¿Arath de la Torre se retira de la Casa de Los Famosos?

El conductor de televisión reveló que solicitó su renuncia del programa pero ha decidido quedarse.

El actor y comediante Arath de la Torre se volvió tendencia en redes sociales la mañana del 6 de agosto, tras revelar que solicitó su renuncia formal a la Casa de Los Famosos México. El conductor del programa matutino se retractó de su decisión gracias a Gala Montes.

En Tiktok se viralizó un video donde se puede ver a Gala Montes suplicándole al actor que no se vaya de la casa, pues ella lo necesita: "No nos dejes, por favor". Del mismo modo, Briggite le solicitó lo mismo. Poco después, el comediante comenzó a abrazar a todos. Posteriormente, le dijo a Gala que todo estaba bien y que no se va a ir de la casa.

Arath reveló que se va de la casa

Durante una conversación que mantuvo con sus compañeros, en la cual se disculparon por el percance de la noche anterior dónde todos los habitantes discutieron y se faltaron al respeto, Arath de la Torre aprovechó para anunciarles que solicitó su renuncia formal. Mencionó que él no quiere darle una mala imagen al público, dado que el reality show no brinda buena imagen a la sociedad.

"No quiero exponerme, no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad, no quiero equivocarme en ese sentido. Tengo el derecho d hacerlo y el derecho de que sea aceptada", expresó