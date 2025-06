El alcalde Antonio Astiazarán se reunió con la decana de la Escuela Clinton para avanzar en la entrega de dos becas de maestría en Estados Unidos.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, sostuvo una reunión con Victoria M. DeFrancesco Soto, decana de la Escuela Clinton de Servicio Público de la Universidad de Arkansas, para dar seguimiento a la implementación de dos becas académicas destinadas a estudiantes interesados en cursar una maestría en Estados Unidos.

Las becas serán financiadas por la Fundación del expresidente Bill Clinton, como resultado de su participación en el Foro Mundial de Energía Solar realizado en noviembre de 2023 en Hermosillo, evento promovido por el Gobierno Municipal.

Acompañado por Ana María Araque, titular de la Unidad de Relaciones Internacionales (URI), el alcalde abordó con la decana el diseño de la convocatoria que se lanzará en colaboración con el Instituto Hermosillense de la Juventud (IHJ) y la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE).

"Vamos a darle seguimiento a este tema. Les tomamos la palabra. Te pido que le transmitas al presidente Clinton nuestro agradecimiento para ti, para la fundación, para él, porque la verdad va a ser muy inspirador tener a dos hermosillenses estudiando allá la maestría" , expresó Astiazarán.

Durante el encuentro, también se discutió el contenido del currículo académico de la Maestría en Servicio Público y se revisaron otras áreas de colaboración vinculadas a la estrategia 'Hermosillo, Ciudad Solar', como el uso de patrullas, bomberas y autobuses eléctricos, así como la instalación de paneles solares en viviendas y espacios públicos.

"Es una región que está avanzando muchísimo. Veo los avances y me siento tan orgullosa cuando vuelvo a la ciudad, porque cuando no vuelves notas la diferencia. Yo lo he visto y el presidente Clinton se quedó sumamente impresionado" , afirmó DeFrancesco Soto.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de generar alianzas internacionales que brinden nuevas oportunidades académicas para los jóvenes hermosillenses.