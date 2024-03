Adrián Marcelo revela que quiere incursionar en política para "robar poquito"

Durante del programa Pepe’s Office, conducido por el exitoso empresario Pepe Garza, el presentador reveló sus deseos de ser gobernante.

El polémico conductor, presentador y comediante Adrián Marcelo ha vuelto a captar la atención pública tras unas declaraciones realizadas en el programa Pepe’s Office, conducido por el exitoso empresario Pepe Garza.

Durante la entrevista, Marcelo expresó su deseo de adentrarse en el ámbito político, sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

Originario de Monterrey, Nuevo León, Adrián Marcelo señaló que, pese al éxito que ha alcanzado en sus diversos proyectos en plataformas digitales, no desea limitarse a explotar únicamente su personaje. En cambio, manifestó su aspiración de ingresar al mundo de la política una vez se retire de los medios de comunicación.

El conductor destacó la importancia de conocer de primera mano las problemáticas de la población, destacando su programa 'Radar', en el que realiza entrevistas cortas e informales en la calle. Marcelo considera que "las masas necesitan un líder que las guíe" , y él mismo podría ser esa persona.

Robaría poquito

Sin embargo, durante la conversación, Adrián abordó también un tema delicado al discutir el presunto robo de los gobernantes a las arcas del erario público. Sorprendentemente, Marcelo admitió que, de llegar a gobernar, también estaría dispuesto a enriquecerse, aunque de una manera más moderada y discreta que los políticos actuales, señalando que "robaría poquito" . Argumentó que es esencial atender las necesidades de la población en lugar de desfalcar al gobierno, lo que, según él, es la causa del malestar generalizado hacia los gobernantes.

Las declaraciones de Adrián Marcelo han generado controversia y debate en las redes sociales, donde algunos expresan su apoyo a su posible incursión en la política, mientras que otros critican sus polémicas afirmaciones sobre el presunto acto de "robar poquito" en el ámbito gubernamental.

Aspiraciones

Esta no es la primera vez que Adrián Marcelo muestra interés por incursionar en la política, pues en 2022 reveló su deseos de competir por la Presidencia Municipal de Monterrey.

En ese entonces, el presentador hizo un énfasis en la existencias de las candidaturas independientes, viéndolas como una opción de competencia.

Antecedentes

Hilario Ramírez Villanueva, también conocido como 'Layín', quien fue Presidente Municipal de San Blas, Nayarit, entre 2008 y 2011 en representación del Partido Acción Nacional, PAN, admitió haber "robado poquito" durante su gestión al frente del ayuntamiento.

Fue en 2014 durante un evento político que pretendía impulsar su reelección que el exalcalde realizó las declaraciones frente a los asistentes.

Sin embargo, después, en entrevista con la cadena Milenio TV, el 'Layín' dijo que "todo fue una broma, no es cierto que he robado dinero de la alcaldía, yo no me mantengo del erario, para eso trabajo, soy comerciante" .

No obstante, al final de gobierno fue acusado por presunto desfalco financiero por 20 millones de pesos y en 2022 fue condenado a 2 años de prisión luego de acreditarse su responsabilidad en el ejercicio indebido de funciones.

Entrevista completa









