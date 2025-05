Daba acceso a 700 mil metros cúbicos para uso personal, por lo que se inició un proceso de demolición para recuperación del líquido.

La Conagua detectó una presa y cinco represas en un rancho del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, que le daba acceso a 700 mil metros cúbicos para uso personal, por lo que inició un proceso de recuperación del líquido.

Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua, informó que la dependencia su cargo pretendía derribar las estructuras hidráulicas, debido a que acaparan el recurso y fueron construidas de manera ilegal. Sin embargo, las acciones fueron frenadas por una determinación judicial.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario advirtió que se denunciará el caso porque la propiedad del exgobernador no cuenta con la concesión correspondiente para el aprovechamiento del agua. En su exposición mostró imágenes y un video de las represas, una de las cuales sí pudo ser derribada.

"Quisiera informar sobre un asunto que aconteció ayer en el Estado de Chihuahua, que tiene que ver con la ejecución de una sanción administrativa ¿de qué se trata este procedimiento? No sé si tengan algunas imágenes por ahí que podamos compartir.

"Miren, primero decir que, para dar un poco de contexto, que es un elemento importante porque se trata de unas de estas acciones, de estas muchas acciones que se cometieron durante el periodo de neoliberal, en donde bajo el amparo del poder político, y bajo el amparo del poder económico, se obtenían beneficios de manera personal" , acusó Morales.

El director de Conagua señaló que el ex Mandatario estatal se apoderó del agua ilegalmente en una de sus propiedades de "cientos de hectáreas" , cuya ubicación exacta no detalló.

"Lo que ustedes pueden ver en esta fotografía es una propiedad del ex Gobernador César Duarte del Estado de Chihuahua, que durante su gestión, lo que realizó fue el apoderamiento de manera ilegal, construyó presas y represas al interior de un rancho de su propiedad, por cierto de cientos hectáreas, en donde acaparó el agua.

"¿De cuanta agua, estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 700,000 m³ que se utilizan para beneficio personal" , dijo.

Morales cuestionó que Duarte se haya beneficiado de esta manera, cuando Chihuahua enfrenta escasez de agua y algunos agricultores no tienen acceso al líquido.

"Resulta paradójico, resulta lastimoso, por decirlo menos, que en un Estado como Chihuahua, en donde se tienen grandes carencias, derivado del cambio climático y de las afectaciones que se tienen por ello, pues haya un ex Gobernador que intente beneficiarse, cuando hay un gran número de productores que no pueden este llevar a cabo la siembra de sus cultivos, porque no cuentan con este vital líquido

"Y otra parte muy importante de la población sufre de escasez de agua y no podemos en este momento por acciones como estas, garantizar el derecho humano en esos espacios" , dijo.