El ex One Direction causó revuelo en redes sociales con un mensaje que hace suponer que tendrá fechas en el país.

Zayn Malik escribió, a través de redes sociales, un mensaje que ha causado expectativa en sus fans en México, debido a que anunció que tiene una sorpresa para nuestro país y, aunque todavía no reveló ningún detalle, se cree que podría tratarse de un posible concierto en territorio mexicano.

Malik ha sido uno de los exintegrantes de One Direction más activos en su proyecto como solista, luego de que el grupo se desintegrara; el año pasado emprendió la gira "Stairway to the sky", con el que sólo visitó ciudades de Europa y Estados Unidos.

De hecho, los shows que tenía programados para Washington DC, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco se cancelaron debido a que iban a tener lugar sólo unos días después de que se diera a conocer que su excompañero de grupo y amigo, Liam Payne, había perdido la vida.

En los próximos días, últimos de enero y primeros de febrero, el músico cumplirá con las fechas pendientes, como notificó hace dos meses.

Es por ello, que sus fans mexicanos creen que el mensaje que compartió en sus redes podría tratarse un guiño de Zayn, informando de un posible concierto en nuestra ciudad.

"México, no quieres perderte esto, asegúrate de unirte al final del fin de semana" .

El link que el joven compartió redirecciona a una página de suscripción para fans, en el que pide el correo o de la persona interesada o cuenta de Google en registrarse.

De tratarse de un concierto, se convertiría en la primera ocasión en que Malik se presenta en solitario en México; con One Direction llegó a ofrecer tres shows.