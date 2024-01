Yeri Mua es relacionada tras la cancelación de Dani Flow

Yeri Mua estalla tras ser relacionada con "cancelación" a Dani Flow.

Luego de que se hiciera viral una entrevista que le hicieron al cantante Daniel Balladares, mejor conocido como Dani Flow, donde dio su postura sobre el caso que el creador de contenido Rix enfrentó en 2021 al ser acusado por Nath Campos de abuso sexual. Recientemente fue cancelado en redes sociales por calificar como una 'pendejad**' la pena que se le impuso al Rix en aquella ocasión, y también por lanzar duras críticas contra las mujeres feministas.

Tras estas declaraciones, la influencer veracruzana Yeri Mua también se vio envuelta en la polémica, pues varios usuarios comenzaron a vincularla debido a que en días previos, la 'Bratz jarocha' dio a conocer que estrenaría una colaboración con el 'Rey del morbo.'

¿Qué dijo Yeri Mua tras ser relacionada con la cancelación de Dani Flow?

Aunque la cantante de reguetón no se vio involucrada directamente en el tema, usuarios comenzaron a hacerla tendencia en redes y a etiquetarla en algunos videos de las declaraciones que hizo el cantante, por lo que pidió a los internautas dejar de etiquetarla en dichos contenidos.

A través de una publicación en su cuenta de 'X', antes Twitter, escribió lo siguiente: 'Dios sólo soy una brattiputy en Colombia dejen de etiquetarme y atacarme por mamad*s que dicen los UNGA UNGA'.

Aunado a ello, expresó que si el cantante Dani Flow no ofrece una disculpa sincera por las declaraciones y por los comentarios misóginos que hizo, no saldrá a la luz la canción que tenían juntos.

"Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra, literal hacia la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación, es obvio. La pregunta aquí es ¿por qué me funan a mí?" , escribió.

Por último, la veracruzana pidió detener todo el 'hate' en su contra, ya que no tuvo nada que ver en las declaraciones que hizo el cantante.

"Ahora sí, déjenme en paz. No me metan en polémicas asquerosas que no tengo nada que ver, plis", finalizó.

¿Quién es Dani Flow?

Dani Flow, cuyo nombre real es Daniel Balladares, es un cantante originario de Guanajuato y actualmente tiene 22 años. Cuando todavía era menor de edad, grabó su primer tema titulado 'Dándote placer'.

Su trayectoria musical comenzó con batallas de freestyle y posteriormente comenzó su relación con Universal Music. Además de su pasión por el reggaetón, es amante del futbol y fiel seguidor del equipo Chivas.

Una de las polémicas en las que se vio envuelto ocurrió cuando reveló que mantiene una relación poliamorosa, pues tiene una hija con su esposa Jocelyne Lino y al mismo tiempo su novia es Valeria Zepeda.

No obstante, se hizo famoso por la letra de sus canciones que hacen referencia al sexo y se caracterizan por ser demasiado explícitas. Esto mismo le ha valido comentarios negativos, donde lo señalan de dirigirse de manera despectiva hacia el género femenino.

Algunos de los artistas con los que ha colaborado Dany Flow son Bellakath, Uzielito Mix, El Bogueto, Kevin Roldan, Santa Fe Klan. Además, este 2024 arrancará su tour con fechas en Ciudad de México, Monterrey y Jalisco.