Dani Flow es cancelado por ser amigo de Rix y explotar contra el feminismo

Dani Flow defendió a Rix y volvió a explotar contra el feminismo: “Sí me van a funar, fúnenme”

El cantante Dani Flow, se ha visto envuelto en una polémica después de realizar declaraciones que fueron interpretadas como una defensa del youtuber Rix y una crítica al movimiento feminista.

En una reciente entrevista en un podcast, el reggaetonero expresó su opinión negativa sobre el caso de Nath Campos, quien acusó a Rix de abuso sexual en 2021.

¿Qué dijo Dani Flow sobre Rix y el feminismo?

No solo criticó el proceso legal en contra de Rix, mismo que mantuvo en el reclusorio por más de siete meses; también se lanzó en contra de la propia Campos y del movimiento feminista:

"fue una pendejada por lo que lo metieron a la cárcel. La morra esa vale v*rga, ¿eso qué, wey? Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar a la calle. Esas ni ´rucas se deberían de llamar", dijo a través de un podcast.

Cabe recordar que la abogada de Campos informó en una rueda de prensa que Rix admitió su responsabilidad penal y fue sentenciado por violación equiparada en grado de tentativa. Además, se reveló que el youtuber tuvo que indemnizar económicamente a la víctima, quien decidió donar dicha cantidad a organizaciones benéficas.

El 'Rey del morbo', se ha distinguido por un repertorio de canciones con contenido explícito, aspecto que ha sido señalado por internautas como denigrante hacia las mujeres. Respecto al movimiento feminista, el cantante de 22 años dijo estar en contra de las “'delincuentes' que destruyen 'todo' en las manifestaciones.

“No creo que sea el feminismo, siento que son las morras que se agarraron del feminismo para vivir su p*ta locura, esas morras necesitan atención, muchas de ellas” .

De la misma manera se refirió a este movimiento como una 'mancha social' y se expresó a quienes siguen el feminismo de la siguiente forma:

“No, me caen gordas a la v*rga, güey, ¿para qué me les voy a acercar? Ni para ensertármelas a la v*rga. La verdad me da coraje, siento que es una mancha social. Espero ser lo suficiente papá para mi hija, para que nunca nunca nunca esté cerca de esos movimientos”

¿Qué dijo Dani Flow al respecto?

Ante la presión de la cancelación, Dani Flow realizó una transmisión en vivo para abordar el tema y defender sus puntos de vista. Insistió en que no cree que Rix sea un violador y argumentó que cada persona puede tener las amistades que desee, sin ser juzgada por ello. Además, destacó su falta de conocimiento en temas feministas pero expresó su interés en participar de alguna manera en el movimiento, especialmente por tener una hija.

"Lo que me preocupa un poco es que me quieren echar encima al movimiento feminista. Yo soy muy ignorante en ese tema, hay muchas cosas que no sé, la gran mayoría, en el tema del feminismo como tal, pero siempre lo he visto como algo positivo, algo que me gustaría que se desarrollara, algo de lo cual me gustaría de alguna u otra forma, formar parte, aunque no directamente porque tengo una hija"