Yahritza y su esencia son abucheados en concierto de Banda MS

Un video ha estado circulando en redes donde se pueden apreciar gritos y abucheos hacia la agrupación.

La joven agrupación musical Yahritza y su Esencia continúa enfrentando las consecuencias de sus comentarios previos sobre México y su gastronomía, ya que en su última presentación junto a la Banda MS, fueron supuestamente abucheados por el público. Este incidente sigue generando controversia luego de una experiencia similar con el Grupo Frontera en días anteriores.

La intérprete de "Frágil", acompañada por sus hermanos, quienes también forman parte de la banda y tienen raíces en Estados Unidos, expresaron en una entrevista realizada hace un año opiniones que causaron indignación, como mencionar que " la soda aquí tiene un sabor diferente " y que " no me resulta agradable escuchar los carros y las sirenas " en México. Aunque posteriormente ofrecieron disculpas por la forma en que expresaron su descontento, parece que el público aún no ha olvidado ni perdonado sus comentarios.

En un video viral compartido en redes, se puede observar a la voz detrás de "Esta Noche" caminando por el escenario durante su presentación junto a la Banda MS, mientras se escuchan supuestos gritos enfurecidos de la audiencia, acompañados de coros de "¡Fuera, fuera!". A pesar de esta reacción del público, los integrantes de Yahritza y su Esencia continuaron con su actuación como si nada estuviera ocurriendo. Un integrante de la Banda MS los recibió con cordialidad.

Otros momentos capturados en videos del concierto mostraron a la audiencia cantando y aplaudiendo en apoyo a los artistas, evidenciando una variedad de emociones presentes durante el evento.

Opiniones divididas en redes

Los comentarios en línea reflejaron diversas opiniones: " Aquí comienza la decadencia de la MS ", " Todos cometemos errores ", " Canta horrible ", " La Banda MS no tiene culpa de lo que ella hace con el tema. Ya lo tenían ". Sin embargo, algunos usuarios dudaron de la autenticidad del video y sugirieron que el audio podría haber sido editado con el fin de perjudicar la imagen de los jóvenes artistas.

Es relevante destacar que el video comenzó a circular poco después de que la Banda MS anunciara una colaboración con Yahritza el pasado 7 de agosto en Instagram. Este anuncio reavivó la controversia y afectó no sólo a los integrantes de Yahritza y su Esencia, sino también a la banda originaria de Sinaloa.