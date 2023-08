Yahritza y su Esencia piden disculpas por comentarios negativos de México

La agrupación se ha visto envuelta en una polémica tras una entrevista en la que dijeron no disfrutar tanto de la comida mexicana, entre otras cosas.

La joven cantante Yahritza Martínez y su agrupación "Yahritza y su esencia" han desatado una controversia en redes sociales tras una entrevista que se volvió viral, donde los músicos hicieron comentarios fuertes sobre México, expresando su desagrado hacia la comida y la ciudad, lo que generó indignación entre algunos de sus seguidores, quienes los criticaron duramente.

El grupo musical ganó notoriedad después de colaborar con Grupo Frontera en el tema "Frágil", que se hizo popular en TikTok. Sin embargo, parece que sus comentarios negativos sobre México han afectado su carrera en nuestro país, al menos según la opinión de algunos internautas.

En la entrevista, los integrantes de la agrupación mencionaron que no les gustaba el sabor de la soda y que notaron que la comida no tenía "el mismo sabor" que en Washington D. C., donde residen. Además, se quejaron del ruido de las sirenas de la policía durante la noche.

También en horas recientes un nuevo video compartido en la misma plataforma volvió a encender la polémica, esta vez relacionada con Yahritza, donde le pide a alguien que se comunique exclusivamente en inglés. Aunque la otra persona le señala que ella es una cantante mexicana y que su público habla español, Yahritza insiste en hablar en inglés y advierte que lo hará cuando lo desee.

Ofrecen disculpa pública

El video generó indignación y controversia nuevamente, lo que llevó a la agrupación a ofrecer una disculpa pública. En su mensaje, expresaron su orgullo por tener sangre mexicana y agradecieron el cariño del público, especialmente en México.

Sin embargo, el hecho de que no estuviera presente uno de los hermanos, Armando "Mando", llevó a que algunos usuarios cuestionaran la sinceridad del mensaje y la autenticidad de su aprecio por México.

Yahritza Martínez, líder de la banda, es una adolescente de 15 años de edad, nacida en Yakima, Washington, pero de padres mexicanos. A pesar de no haber pasado mucho tiempo en México, creció rodeada de tradiciones y música regional, ya que su padre y tíos formaban parte de una banda.

A los 14 años, Yahritza aprendió a tocar la guitarra y comenzó a escribir sus propias canciones.