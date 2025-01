Vandalizan casa de Ricardo Montaner en República Dominicana

El cantante denunció en sus redes sociales el daño que sufrió su propiedad.

Ricardo Montaner hizo una denuncia pública sobre los actos de vandalismo que tuvieron lugar en su casa de República Dominicana el día de ayer miércoles, el cantante mostró pruebas de como dos personas pintaron los muros de la propiedad con pintura roja.

Montaner que, recientemente, ha optado por disminuir el ritmo de trabajo, sigue disfrutando de unos días de descanso, motivo por el que se trasladó, en compañía de su esposa, Marlene Rodríguez Miranda, a Samaná, una de las 32 provincias de República Dominicana, característica por ser uno de los espacios turísticos de mayor demanda de la región.

Horas antes de reportar que había sido víctima de vandalismo, el cantante argentino, nacionalizado venezolano, compartió una foto de la silueta de su esposa, la cual se encontraba disfrutando del paisaje de la playa y el atardecer que tenían como fondo. En la publicación escribió la frase "Aliviando el alma" .

Fue cuestión de alrededor de tres horas para que Montaner volviera a recurrir a sus redes, esta vez para exhibir los actos vandálicos que, un grupo de personas, llevaron a cabo en las bardas de su propiedad. "Vandalismo en nuestra propiedad de Samana, esto ocurrió esta tarde en la propiedad de nuestra familia" .

En las imágenes se aprecia como un hombre usa un rodillo para pintar de rojo la barda blanca de la propiedad, junto a él hay otro hombre observando; en otra de las fotografías también fue captada una mujer, la única que el cantante acusó de forma directa. "La persona que posa para la foto, y que luce feliz al dañar nuestra casa, se llama Estela" , señaló.

Más tarde y, visiblemente más tranquilo, el cantante compartió de nueva cuenta una foto de su esposa, esta vez, con una frase que sugería que, la violencia de la región, lo ha impulsado a considerar irse de ella. "Si no fuera por esto, a veces provoca irse".

Hasta el momento, no ha dicho si procederá legalmente, pues cuenta las pruebas de las personas responsables de los actos vandálicos.

Esta no sería la primera vez que Montaner y su familia son víctimas de la delincuencia, pues fue secuestrado por seis horas, cuando aún residía en Venezuela, motivo por el que decidió mudarse a Miami, Florida.