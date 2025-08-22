El cantante se presentará el 25 de octubre en el Centro de Usos Múltiples.

El fenómeno del regional mexicano, Tito Double P, vuelve a Hermosillo como parte de su gira '¡Ay mamá!', el próximo 25 de octubre en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

La preventa de boletos comenzará el 27 de agosto, mientras que la venta general iniciará el 28 de agosto a través del sitio oficial de eticket.mx. Los precios van desde $945 pesos en zona General, $1,595 pesos para Barrera Oro, $2,185 pesos en Barrera Platino, $2,950 pesos en zona Oro, y hasta $3,540 pesos en área VIP.

Con este tour, Tito Double P recorrerá distintas ciudades del país. La gira dará inicio el 13 de septiembre en la Ciudad de México, y visitará plazas como Orizaba, Puebla, Mérida y Tijuana, entre otras, en un total de 19 fechas confirmadas entre septiembre y noviembre.









Camino al éxito









Jesús Roberto Laija García, mejor conocido como Tito Double P, nació en Tepic, Nayarit. Es primo del también exitoso Peso Pluma, a quien apoyó en los inicios de su carrera escribiendo temas como 'El Belicón', 'Siempre Pendientes' y 'Gavilán II'.

Tito debutó como solista en 2023 con el sencillo 'Dembow Bélico', al lado de Luis R. Conriquez y Joel de la P. Desde entonces, su carrera ha crecido de forma vertiginosa. En agosto de 2024, lanzó su primer álbum de estudio titulado 'Incómodo', bajo el sello Double P Records. El disco debutó en el lugar 20 del Billboard 200 y, tras cinco semanas, alcanzó el número uno en los listados de Top Latin Albums y Regional Mexican Albums.

Tito Double P ha logrado consolidarse como una de las voces más innovadoras dentro del corrido tumbado, gracias a su capacidad para fusionar los sonidos del regional con tintes de trap y hip hop. Temas como 'Tattoo' han sido virales en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones y posicionándolo como una figura clave del género.