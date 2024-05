¡Puro 'Satisfaction' con The Rolling Stones en Arizona!

La agrupación británica presentó el segundo show de su gira 'The Hackney Diamonds' en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Un grito eufórico de más de 40 mil personas anunció la llegada de The Rolling Stones al escenario del State Farm Stadium de Glendale, Arizona, al apagarse las luces y mostrar a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

La agrupación británica comenzó su concierto anoche a las 21:20 horas con 'Start Me Up', mientras miles de fans gritaban eufóricos la letra de la canción.

Con el mismo carisma que caracteriza a Mick Jagger, el artista demostró que a sus 80 años sigue rockeando como lo hizo en sus inicios en 1959, e incluso sorprendió a todos al cambiarse de saco por lo menos cinco veces a lo largo del concierto, mientras lucía su característica camisa negra y pantalón.

'Get Off My Cloud', 'Rocks Off' y 'Out of Time' siguieron con el repertorio de los músicos de Reino Unido.

Desde Hermosillo, Luz Minerva Figueroa y Francisco Álvarez cumplieron el sueño de su nieto Iván del Moral de ver juntos un concierto de The Rolling Stones.

“ Es la tercera vez que venimos a ver The Rolling Stones, mi esposo es más fan que todo, y él tenía el sueño de traer a nuestro nieto para que viera un concierto de Rolling Stones con nosotros ”, dijo Luz Minerva Figueroa.

Otro más que disfrutó de este icónico concierto en familia fue Luis Cisneros, de Hermosillo, quien acudió al State Farm Stadium con su papá Guillermo Cisneros, que sigue a los artistas de Reino unido desde que él tenía 15 años de edad.

Fue así como familias y parejas de distintas edades llegaron a Arizona desde Hermosillo, Ciudad de México, Guadalajara y Chihuahua, por mencionar algunos lugares, para corear juntos otros temas imperdibles de la banda como 'You Can’t Get Always What You Want', 'Gimme Shelter' y 'Honky Tonk Women'.

Luego de 'Paint It Black' y 'Jumpin' Jack Flash', los artistas británicos se retiraron un momento del escenario en una falsa despedida. Pero la euforia regresó para un triunfal cierre con 'Sweet Sounds of Heaven' y finalmente '(I Can't Get No) Satisfaction', la canción más esperada de la noche.