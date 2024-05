¡Carin León abre concierto de The Rolling Stones!

El cantante hermosillense puso a cantar y bailar a los asistentes en Glendale, Arizona.

"¡Arriba la H!", gritó un emocionado Carin León en el State Farm Stadium al abrir el concierto de The Rolling Stones en Glendale, Arizona.

Visiblemente feliz, el artista sonorense, quien es actualmente uno de los máximos exponentes del regional mexicano, hizo historia al ser telonero de una de las agrupaciones de rock más importantes del mundo.

El intérprete de Hermosillo, Sonora abrió su show con la canción 'Secuelas de Amor', para después seguir con 'Como lo hice yo', donde fue acompañado por su corista Paloma Ledgard.

" Estar acá, para mí, es cumplir una ilusión ", dijo Óscar, nombre real del cantante, antes de seguir con 'The One'.

Tras recibir un ramo de flores de sus fans, Carin continuó la noche con temas como 'It was always You', 'No es por acá', y 'Si me llevas contigo'.

Mary Padilla, Maria Haros, David Huacuja, Bridget Pereyda, Jorge Pereyda y Carmen Contreras, que vienen desde Hermosillo, Agua Prieta, Tucson y Ciudad Obregón, cantaron al unísono 'Te lo agradezco' mientras ovacionaban a Carin León y gritaban todos juntos "¡Arriba Sonora!".

" ¡Que viva el Rock and Roll esta noche! ", exclamó Carin antes de seguir con 'Cuando la vida sea trago'.

Pero los ánimos subieron hasta el tope cuando sonaron los primeros acordes de 'La Boda del Huitlacoche', donde los mexicanos del State Farm Stadium bailaron en sus asientos y cantaron todos juntos el coro: "¡Hoy se casó el Huitlacoche!".

'Primera Cita' es el éxito que no podía faltar en el repertorio, así como su cover de 'Te quiero', de Hombres G.

Carin se despidió de todo su público con 'Según Quién', para dar paso a The Rolling Stones.