Tecate Sonoro 2023: así fue el 'Minuto a Minuto' de este festival

Este sábado 18 de noviembre se llevó a cabo el festival musical más importante en Hermosillo: Tecate Sonoro 2023.

Culminó el Tecate Sonoro 2023 en Parque La Ruina. Revisa el 'minuto a minuto' de lo que se vivió dentro del festival de música que se celebra en el corazón de Hermosillo:

1:33 "Nos vemos en 2024", así se despiden algunos de los asistentes al Tecate Sonoro 2023 en el Parque La Ruina.

1:30 ¡Hermosillo vive los últimos minutos del festival más esperado! 12 horas de música continua, 17 artistas en los escenarios Tecate y Sonoro y miles de asistentes que se dieron cita para disfrutar una vez más de la magia del Tecate Sonoro. Genitallica ha conquistado a su público con alguno temas tales como: "En Exceso", "Imagina" y "Nada es igual"

1:12 ¡Inicia la recta final del Tecate Sonoro 2023! Los maestros de la fiesta, la banda regiomontana Genitallica sale al escenario para cerrar con broche de oro esta edición interpretando su éxito "No tengo amigos".

1:08 "Desde Cero" formó parte de las canciones que MC Davo interpretó, cerrando su presentación homenajeando a Lefty SM con una de sus canciones más emblemáticas: "Ser Mexicano esa es mi Bandera", tema con el que bajó del escenario.

1:00 En el Escenario Tecate la gente ya espera la presentación de Genitallica que pondrá broche de oro al Tecate Sonoro 2023.

00:33 ¡La fiesta continúa en el Tecate Sonoro! El rapero regiomontano MC Davo sigue prendiendo al público, sin embargo, aprovechó su intervención para recordar a el rapero sonorense Lefty SM, cantante que falleció el pasado mes de septiembre:

"En paz descanse mi carnalito Lefty y que se escuche el grito hasta el cielo" .

00:19 La "Última Misión" de Wisin y Yandel finaliza exitosamente. "Algo me Gusta de Ti" fue el tema seleccionado para cerrar su presentación en Hermosillo y con miles de papeles multicolor se despidieron del Tecate Sonoro.

00:10 Primeros minutos del domingo y el Parque La Ruina aún sigue lleno de gente en cada rincón, a unos minutos de finalizar la presentación de Wisin y Yandel en el Tecate Sonoro 2023

23:58 Wisin y Yandel se detienen un momento para preguntar por los fanáticos que los han seguido desde sus primeros años de carrera:

"Dónde están los fanáticos de Wisin y Yandel de hace más de 10 años" . Wisin aprovechó la oportunidad para captar el momento en redes sociales.





23:50 'Los Extraterrestres' continúan presentándose por primera vez en Hermosillo, durante su tour de despedida.

"Se siente una vibra increíble, hemos ido a muchos lugares en México, pero ustedes tienen una energía impresionante, ¡gracias por estar aquí!" expresaron antes de comenzar a cantar "Nadie lo hace como tú lo sabes hacer" , canción que fue coreada por el público.

23:42 El romanticismo llega al escenario Tecate, los puertorriqueños interpretan 'Estoy Enamorado' e invitan a que dediquen el tema a su acompañante: " Princesa este próximo tema es para ti".

23:36 En un mar de celulares y gritos, se presentan Wisin y Yandel, acompañados en cada canción con los coros de los fanáticos.

23:32 Pirotecnia, un espectacular juego de luces y sus grandes éxitos es lo que se vive durante la presentación de la 'Última Misión' de Wisin y Yandel, 'El que te puso a bellaquear', 'Pegao Pegao' y 'Abusadora' son algunos de los éxitos que han puesto a bailar a todos los asistentes.

23:30 "Hay muchas mujeres hermosas en Hermosillo… ¿ustedes saben como le decimos a las chicas lindas? Abusadora” dijo Wisin antes de comenzar con el éxito.

23:26 Antes de comenzar con Besos Mojados

“Quiero confesarle algo a las chicas hermosas que vinieron hoy, este es la parte favorita del show, es solo para mujeres, quiero que canten tan fuerte que se escuche hasta nuestra isla puerto rico, este tema es para ustedes princesas” Comentó Wisin.

23:25 Antes de su próxima canción el dúo dedico unas palabras:

“Son muchos años que han estado aquí con nosotros” - Yandel

“Es la primera vez que bendicion despues de tantos años venir a ver a gente tan linda” Wisin

Posterior a ello comienzan con Sexy Movimiento, lo que hizo bailar y cantar a los fans.

23:21 Wisin y Yandel cantan el exito 'Pam Pam' canción estrenada en 2010, un éxito del reggeton de antes.

23:13 El dúo de la victoria saludó al público Hermosillense con el cantó y perreo 'Como Antes'

“Buenas noches mi gente linda de Hermosillo para nosotros es un placer estar aquí” dijo Wisin.

“Muchas gracias México por el cariño Hermosillo” Comentó Yandel.





23:11 Entre gritos del público todos ovacionaron cuando se escuchó por los altavoces:

“No los escucho, quiero una bulla que se escuche hasta Puerto Rico” - Wisin

23:05 El dúo puertorriqueño de reguetón Wisin y Yandel quien comenzó con “Ahora es”entre el grito ensordecedor de los fans que esperaban desde tiempo antes entre las vallas para ser parte de 'La Última Misión World Tour'.

“Si tu te sientes orgulloso de Hermosillo sube la mano” dijo Wisin.

22:58 Tras más de 9 horas de música ininterrumpida, Los Bunkers, una de las bandas más aclamadas en América Latina, liderada por Álvaro López, finaliza su presentación. En instantes "Los Líderes" traerán su reguetón al Tecate Sonoro 2023.

22:45 La gente lista y desesperada por ver la presentación de Wisin y Yandel.

22:34 A unos minutos de la presentación estelar del lineup de este año, Wisin y Yandel, cientos de asistentes esperan ansiosos a que salgan al escenario.

22:21 El vocalista de los Bunkers invitó a los fans a cantar junto con él, el éxito 'Y volveré' lanzado en 2005, que forma parte del Álbum 'Vida de perros'

22:14 Los Bunkers cantan la canción 'Bajo los árboles', la cual forma parte del álbum 'Noviembre', recientemente estrenado el 01 de este mes en todas las plataformas digitales.

22:10 La banda de rock contemporáneo 'Los Bunkers' saluda al público: "Hola, ¿cómo están Hermosillo?, somos los Bunkers" y continúan su presentación poniendo al público a bailar y aplaudir con su canción 'Una nube cuelga sobre mi'.

22:03 La banda de rock chilena 'Los Bunkers' comenzó su presentación entre gritos y aplausos con la canción 'Ven aquí'. Los seguidores acompañaron al vocalista cantando a todo pulmón y con las manos alzadas al ritmo de la música.

21:57 Tras casi una hora de una energizante presentación, la banda 'Miami Horror' se despide del Tecate Sonoro con su éxito del álbum Illumination, lanzado en 2010 'Sometimes':

"Muchas gracias a todos, Gracias Hermosillo" expresó la agrupación.

21:26 Durante su primera presentación en la ciudad del Sol, Benjamín Plant, líder de la banda 'Miami Horror', invita a su público a bailar: "Hermosillo, lets dance" al ritmo de 'We got together somehow'.

21:06 Los australianos contagiaron con su mezcla de sonidos electro pop a los asistentes al Tecate Sonoro

21:02 Inicia la fiesta explosiva de la mano de la banda australiana Miami Horror, al ritmo de los acordes de 'All it ever was'.

21:00 "Muchas gracias a la hermosisima gente de Hermosillo. No había presentado mi música de solista aquí. Los quiero mucho. Nos vemos hasta que nos vuelva a tocar." comenta León Larregui. Y culmina su concierto con el tema "Locos"

20:46 Comienza 'Brillas', una de las más piezas mas icónicas del músico de 49 años. El público la canta y la guarda en sus registros.

20:38 León Larregui interpreta "El camino", éxito cuya cuarta estrofa canta:

"Una vez más, la luna está llena de verte contenta".

20:28 A solo tres canciones de iniciar, el público de León Larregui ya abarrota todas las áreas disponibles, mientras su ídolo interpreta 'Lattice'.

20:15 León Larregui recibe a Miles de fanáticos con el sonido alternativo de 'Su Majestad La Eternidad'. El público Escenario Sonoro ya se extiende hasta el Escenario Tecate, mientras aparecen las funciones estelares de la noche.

20:14 Babasónicos se despiden con 'Irresponsables' y agradecen a un público que lamenta, entre bailes, su partida.

20:08 Así se esta viviendo el ambiente entre el público mientras Babasónicos están e el escenario.

19:54 El público responde con ovación a Babasónicos luego de escuchar 'el colmo', canción que fue coreada y bailada de principio a fin y que se mantiene vigente luego de 18 años de su lanzamiento.

19:30 Estos son algunos de los presentes en el Tecate Sonoro 2023

19:23 Los Babasónicos, la mítica banda argentina, nominados al mejor álbum de pop/rock en la última edición de los Latin Grammys, abren su repertorio con 'Mimos son mimos'.

19:21 Cientos de teléfonos se alzan en el aire para capturar la última interpretación de Caloncho esta noche, el cual cerró con 'Optimista'.

19:16 Así se ve el publico del escenario Sonoro con Caloncho al micrófono desde la rueda de la fortuna.

19:10 El área skater también luce muy animada durante el Tecate Sonoro ya que jóvenes y niños disfrutan del evento a su manera.

19:05 DJ Marxhal ameziza con sus mezclas y tornamesas el área del Club Sonoro.

19:03 Caloncho, emocionado, luego de interpretar 'Wacha checa'.

"Agradezco todas esas decisiones que tomé en el pasado, todo aquello fue para que yo pudiera estar aquí en sonora, compartiendo estás canciones para una colectividad preciosa. Estoy seguro de que esto va a ser un recuerdo muy chingón en el futuro".

18:56 Caloncho originario de Ciudad Obregón comentó al público el cual entonó Palmar de principio a fin.

"Gracias, eso estuvo hermoso"

18:45 Caloncho abre su concierto en el escenario Sonoro, El público corea 'Fresh', sencillo lanzado el pasado mes de septiembre.

18:43 Los cafres se despiden, se toman la tradicional 'selfie' frente a su público y terminan una noche memorable.

18:30 Rueda de Prensa con Miranda Sabtizo

Miranda Santizo para e Media ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en la música como tú?

"Agradezco todo el apoyo de las redes sociales, y les podría decir que se inspiren en ellos mismos, porque si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer y no tenerle miedo si va a funcionar o no, porque si lo haces con el corazón va a funcionar."

18:29 Miles de personas llenan el escenario sonoro bailando al son de los Cafres. La legendaria banda de reggae toca "No puedo sacarte de mi mente", uno de sus más grandes éxitos, lanzado en el año 2000.

18:20 'Los Cafres' se adueñan del escenario, en el Tecate Sonoro

18:10 Por primera vez en Hermosillo el vocalista de 'Los Cafres' cantan 'La naturaleza'.

18:04 Inician en el escenario Tecate, con la canción 'Imposible' de 'Los cafres'

17:37 La comunidad de 'skaters' se hace presente en el Tecate Sonoro 2023 con una exhibición en el 'boul'.

17:34 Diana Loya fan desde 20216 de la banda 'Camilo Séptimo' se mostró muy emocionada al ser saludada por el vocalista de la misma banda.





17:26 El escenario sonoro se pudieron escuchar los gritos de los fans para recibir a Camilo Séptimo.





17:22 Los fans de la banda Camilo Séptimo originaria de CDMX ya se hicieron llegar al escenario sonoro.

17:12 Caloncho se presento en rueda de prensa y comentó:

"Me encanta (el impacto que tiene la canción optimista) posiblemente sea ese el objetivo de esa canción. El chiste es que llegue e impacte en las personas que las escucha. Me encanta cuando maestras me mandan videitos de sus alumnos cantándola en las mañanas. Que sirva de algo el arte más allá de lo estético."

16:45 La banda originaria de Ciudad de México ‘Little Jesus’ arranca su presentación con la canción de ‘Los años maravillosos’ en un lleno total del escenario Tecate.





16:25 A tan solo 20 minutos para que la banda 'Little Jesus' se presente, la gente empieza a acudir al 'escenario tecate' para tener un mejor lugar.

16:20 La banda ‘Serbia’ quedó cautivada por la inmensa asistencia del público hermosillense, el vocalista Neto Ortiz comentó que están agradecidos de recibir tanto apoyo y cariño.





“Quito el sombrero para la gente de Hermosillo que puede soportar un calor de la chingada, de verdad, muchas gracias” , Neto Ortiz.

16:05 Con ritmos latinos y rock psicodélico, arrancó la agrupación argentina Bandalos Chinos, con su clásico sencillo 'Mi Fiesta'.

15:25 Al ritmo de 'Canela', Nanpa Básico arranca su concierto con un escenario Tecate lleno.

15:12 Luis Jiménez de Lagos, interpreta el tema más esperado del concierto: 'Ojos marrones', tema que los llevó a ganar su primer Latin Grammy.

15:06 Para la primavera del próximo año, la agrupación Little Jesus tiene planeado sacar un nuevo álbum, siendo su quinto disco, así lo comentó Santiago Casillas, vocalista de la banda.

“ Hermosillo se me hace demasiado chido, la comida es deliciosa y hay un buen de talento por donde quieras que lo veas ”, dijo.

14:49 Luis Jiménez, mitad del dúo venezolano de pop Lagos, menciona que Agustín Zubillaga no estará presente en el show por problemas personales, e inicia su repertorio con el tema 'Julia'. A pesar de las altas temperaturas, el vocalista sale con un saco de traje negro puesto.

14:35 Margaritas Podridas tienen planeado sacar un tercer álbum, el cual tendrá grabación en una disquera de la ciudad de Los Angeles. En conferencia de prensa destacaron que en los siete años que llevan como banda los han tratado con mucho cariño, y han tenido oportunidad de tocar en distintos estados de la República, Estados Unidos y hasta algunos países de Europa.

14:35 A pesar del sol y el calor, la gente ya está esperando al dúo venezolano Lagos.

14:22 Gente se acerca a los stands a hidratarse para calmar un poco el calor de esta tarde.

14:05 Con un ritmo indie rock, la banda española Dorian inicia su presentación en el escenario Tecate, con canciones como 'La Tormenta de Arena', 'A Cualquier otra Parte' y 'Duele'.

13:45 El 'calorón' no fue límite para Neto Roxs, vocalista de la banda, quien a medio show se quitó la playera para seguir con el show.

“ A hue... Hermosillo, me encanta aquí ”, expresó el cantante.

13:30 Con toda la actitud arranca la banda Serbia, una de las bandas abridoras más esperada por los hermosillenses.

13:00 En tiempo y forma arranca la banda originaria de Hermosillo, Sonora, Margaritas Podridas , con una canción introductoria alusiva al nombre de la banda.

“ Muchas gracias por venir, a pesar del pin... solazo que está haciendo ”, dijo al público la vocalista Carolina Enríquez.