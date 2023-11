Wisin y Yandel hicieron del Tecate Sonoro 2023 una fiesta llena de éxitos

El dúo dinámico, los puertorriqueños Wisin y Yandel, fueron el plato fuerte de la fiesta llamada Tecate Sonoro 2023, donde los clásicos de la música urbana pusieron a bailar a todos los presentes en el Parque La Ruina.

En una explosión de pirotecnia y con un despliegue impresionante de luces, Wisin y Yandel llevaron a cabo su presentación en el Tecate Sonoro.

El dúo puertorriqueño de reguetón, aclamado por sus seguidores, dio inicio al espectáculo con la conocida melodía 'Ahora es', generando un ensordecedor rugido de los fanáticos que aguardaban ansiosos desde mucho antes, congregándose entre las vallas para formar parte de 'La Última Misión World Tour'.

Tras una separación en 2013 y su regreso en 2018, 'Los Extraterrestres' estuvieron por primera vez en tierras sonorenses.

Entre el clamor del público, Wisin expresó, "Es la primera vez que bendición después de tantos años venir a ver a gente tan linda" .

Yandel, por su parte, compartió emocionado, "Son muchos años que han estado con nosotros" .

El recorrido musical abarcó éxitos inmortales como 'Sexy Movimiento', 'Pam Pam' y 'Noche de Sexo', logrando que todos los presentes en el Parque La Ruina se entregaran al canto y al baile.

Rock, rap y mucha variedad

Minutos después de las 21:00 horas, la banda australiana Miami Horror fue recibida entre gritos del público al resonar los primeros acordes de 'All It Ever Was'.

Los Bunkers, tomó el escenario sonoro entre gritos y aplausos. La apertura con la canción 'Ven aquí' encendió aún más los ánimos de los espectadores, que siguieron al vocalista coreando con fuerza y levantando las manos al compás de la música.

La banda de rock chilena también interpretó una de sus más recientes canciones 'Bajo los árboles', una pieza del álbum 'Noviembre' el primero de este mes en todas las plataformas digitales.

El rapero regiomontano MC Davo prendió al público, sin embargo, aprovechó su intervención para recordar a el rapero sonorense Lefty SM, cantante que falleció el pasado mes de septiembre:

"En paz descanse mi carnalito Lefty y que se escuche el grito hasta el cielo" .

Éxitos como 'Toda la Raza', 'Me Convierto en Marciano' e 'Imagina' son algunas de las canciones que la banda de rock mexicano Genitallica interpretó en el cierre del evento.