La pareja tendría un enlace privado con una lista exclusiva comformada por amigos íntimos y familiares cercanos.

Todo apunta a que la esperada boda entre Taylor Swift y Travis Kelce será un evento exclusivo y alejado de los reflectores mediáticos. Aunque todavía no se ha revelado la fecha exacta, fuentes cercanas a la pareja confirmaron al Daily Mail que la lista de invitados será extremadamente reducida, enfocándose únicamente en familia y amistades verdaderamente cercanas. “Solo será con amigos cercanos y familia” , aseguró un informante al medio británico.

Del lado de la intérprete de 'August', asistirán sus padres, Andrea y Scott Swift, así como su hermano menor, Austin. Por parte del astro de los Kansas City Chiefs, estarán presentes su madre, Donna, su padre, Ed Kelce, y su hermano Jason, junto a su esposa Kylie y sus hijas. Más que una boda de celebridades, se perfila como un emotivo encuentro de dos familias muy unidas.

Además, varios amigos cercanos tendrán un lugar especial en la ceremonia. Taylor incluirá a compañeras de vida como Selena Gómez, Zoë Kravitz, Abigail Anderson, la estilista Ashley Avignone y las inseparables hermanas Haim. Incluso se rumora que Brittany Mahomes, esposa del quarterback Patrick Mahomes, podría estar en la lista, gracias a la creciente amistad que ha forjado con la cantante desde que comenzó su relación con Kelce.

En el caso de Travis, nombres como Kumar Ferguson y Aric Jones, compañeros de su infancia, así como Ross Travis, uno de sus amigos más cercanos y excompañero en los Chiefs, se perfilan como invitados seguros.

Un compromiso a la antigua

Además de los detalles de la esperada boda, Daily Mail también reveló que la pedida de mano fue tan tradicional como romántica. Según la misma fuente, Kelce organizó todo por su cuenta, desde la elección del anillo hasta el inolvidable momento de hincar rodilla.