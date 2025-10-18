Taylor Swift realizó una donación de 100 mil dólares a la campaña de GoFundMe de Lilah, una niña con cáncer cerebral agresivo.

Taylor Swift hizo una generosa contribución de 100 mil dólares a la campaña de GoFundMe de Lilah, una niña que enfrenta un cáncer cerebral agresivo.

La donación de Swift figura como la mayor contribución en la plataforma para recaudar fondos y fue acompañada por un mensaje personalizado.

" ¡Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah! Con cariño, Taylor ", escribió la cantante.

El gesto llegó después de que la madre de Lilah, Katelynn Smoot, compartiera un video viral en el que la pequeña señalaba la pantalla mientras veía el video musical de Swift, "The Fate of Ophelia", y exclamaba emocionada: "¡Esa es mi amiga!".

Fans de Taylor Swift se unen a la causa

La acción de Swift inspiró a sus fans a sumarse a la causa, realizando donaciones de 13 dólares, cifra favorita de la cantante. Gracias a esto, la recaudación superó los 200 mil dólares, aportados por más de 5 mil personas que quisieron apoyar.

La madre de Lilah compartió un video mostrando la reacción de su hija al conocer la noticia, bailando juntas al ritmo de "The Fate of Ophelia" y expresando su gratitud.

" Gracias infinitas, Taylor Swift. Ahora podemos concentrarnos en estar aquí con nuestra niña. No tienes idea de lo que esto significa para nuestra familia ", dijo.

@standwithlilah I cannot say thank you enough. I’m truly in shock. This means we don’t have to worry about anything other than Lilah. Truly such a blessing. Thank you @Taylor Swift ? original sound - The Smoots

La familia también reveló que Lilah es una "pequeña swiftie" desde antes de nacer, ya que la madre asistió al The Eras Tour durante su embarazo.

Según la página de GoFundMe, Lilah ha recibido quimioterapia tras la extracción de un tumor cerebral en estadio 4, y próximamente comenzará seis semanas de radioterapia con protones en el Hospital Infantil de Filadelfia, lo que implicará viajes largos y gastos significativos para la familia.

La generosa acción de Swift se suma a otras donaciones que ha hecho en silencio, incluyendo 250 mil dólares a Operation Breakthrough en Misuri y 5 millones de dólares para esfuerzos de socorro tras los huracanes Milton y Helene en 2024.