Mi burrito sabanero al estilo Bad Bunny IA

Bad Bunny es atacado con nuevas canciones IA y esta vez con un villancico.

Bad Bunny no para de sonar en TikTok y no por las razones adecuadas. Hace unos días, el reguetonero estalló contra el uso de la Inteligencia Artificial (IA) luego de que sus fans viralizaran una pista creada con dicha herramienta tecnológica.

Fue el usuario Flowgptmusic quien utilizó la voz del 'Conejo malo' para crear un tema que agradó a miles de usuarios de la plataforma. A tal grado que algunos llegaron a calificar la canción como 'mejor' que su reciente álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'.

En cuestión de horas, la pista se convirtió en un hit dentro de TikTok y Benito Martínez Ocasio advirtió en su canal de WhatsApp: "Si a ustedes les gusta esa mier** de canción que está viral en TikTok sálganse de este grupo ahora mismo".

Pese al contundente mensaje del artista, de nueva cuenta volvió a ser blanco de la IA y esta vez con el popular tema 'Mi Burrito Sabanero', acumulando millones de reproducciones y críticas positivas.

El tiktoker nose1234gates fue el encargado de difundir este clásico navideño remasterizado. Desde luego, conserva la misma entonación y letra, pero interpretada en voz de Bad Bunny.

La peculiar fusión resultó llamativa para internautas, quienes la elogiaron con comentarios como 'Esto sí es música', 'Excelente eso es lo que se esperaba', 'Gracias por el villancico que toda Latinoamérica unida esperaba'.

Y tras la polémica con Flowgptmusic, hay quienes esperan ansiosos la reacción del 'Conejo malo': 'Ya era hora se tardaron mucho, se prendió está mier**', 'Me cuentan que Bad Bunny se enojó', 'No quiero reírme de Benito, pero no colaboran'.

A pesar de su gran popularidad en México, el villancico 'Burrito Sabanero' fue compuesta por el músico venezolano Hugo Blanco en 1972.

Su curioso título es una referencia a la Gran Sabana, destino natural del país latinoamericano y situada en el macizo de las Guayanas y parte del parque natural Canaima.