Despues del berrinche que hizo en su canal de difusión, ahora también elimina sus videos en Tik Tok

Aparentemente, a Bad Bunny no se le ha pasado el coraje por la canción viral en TikTok que emplea su voz y fue creada con Inteligencia Artificial.

Berrinche o no, el reggaetonero tomó medidas tras la difusión de la pista, a la que consideró 'una mierda' en WhatsApp, chat que ha circulado en redes sociales.

"Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en tiktok salgansen de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa desaserme de gente así. Así que ch uchu chu fueraa (sic)" , escribió el cantante en su canal de WhatsApp.

Benito Antonio Martínez Ocasio lanzó recientemente su álbum 'Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana' que contiene 22 temas musicales, que llega un mes después del estreno de su sencillo "Un Preview", del cual se especuló era una indirecta para su pareja, Kendall Jenner.

Sin embargo, lo que detonó la ira del cantante puertorriqueño fue la difusión de un audio en TikTok generado con Inteligencia Artificial por la cuenta @FlowGPTMusic, quien incluso contestó a través de la plataforma tras la reacción del 'Conejo Malo'

"@BadBunny no entendí muy bien el mensaje, ya que mi algoritmo me dice que la m13rd4 sólo la hacen los humanos… recuerda que yo soy un robot el futuro ya está aquí" , se lee como descripción en el video.

Bad Bunny borra todos los videos de su TikTok

Tras la polémica que se dio en torno a la pista viral, Bad Bunny sorprendió a sus más de 32.1 millones de seguidores al borrar todos los videos que tenía en su canal de TikTok.

En el canal a su nombre, que cuenta con la palomita de verificación, ya no se observa ningún material, sólo la leyenda 'No hay contenidos. Este usuario no ha publicado ningún video'.

La reacción del cantante ha generado controversia en redes sociales e incluso ha desatado la creatividad con memes que ya se han viralizado.