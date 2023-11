Bad Bunny explota contra canción generada por IA con su voz

El 'Conejo Malo' se lanzó contra la canción que se ha vuelto viral en TikTok.

El popular cantante puertorriqueño Bad Bunny ha expresado su enojo ante una nueva canción que se ha vuelto viral en la plataforma TikTok, la cual utiliza su voz generada por Inteligencia Artificial (IA). Esta innovadora herramienta ha dividido opiniones en el mundo de la música y el entretenimiento.

El artista, quien se encuentra inmerso en la promoción de su reciente álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', reaccionó al video a través de su canal de WhatsApp, calificando la canción como "una mier...", comentario que no pasó desapercibida en las redes sociales, donde algunos internautas consideraron su reacción como 'fuera de lugar' e incluso lo tildaron de 'envidioso' debido a que la canción generada por IA estaría gozando de un mayor éxito que su nuevo disco.

La canción en cuestión es obra de un productor conocido como FlowGPT que utiliza inteligencia artificial para crear la base de un tema de reguetón y luego agrega artificialmente la voz del famoso cantante.

Esta es la canción hecha por la IA a la que se refiere Bad Bunny



FlowGPT (Justin Bieber, Bad Bunny, Daddy Yankee type) - DEMO 5: nostalgIA



¿Os gusta la canción? pic.twitter.com/8DrS9wY9sh — Tu pana de confianza (@TupanaRM) November 7, 2023

" Si a ustedes les gusta esa mier... de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así ", manifestó de manera contundente el cantante.

"No los quiero en la gira tampoco"

Además, Bad Bunny hizo un llamado a quienes apoyan la canción generada por IA a que no asistan a su gira, la cual recientemente anunció y lleva como título 'Most Wanted Tour', donde visitará una treintena de ciudades de Estados Unidos el año entrante. En el anuncio realizado en su cuenta de Instagram, Bad Bunny incluyó el título de su álbum recién lanzado junto a la frase "No lo dejes escapar, porque quizás no lo vuelvas a ver," acompañada de una fotografía en la que se muestra al estilo de los fugitivos buscados por la Policía.

La imagen publicada también advierte a los asistentes que la gira es "solamente trap" y les dice: "Si no eres un fan de verdad, no vengas".

Es importante destacar que Spotify anunció a principios de octubre que 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' se convirtió en el álbum más reproducido en un sólo día en 2023. Bad Bunny, que ha sido nombrado el artista más escuchado en Spotify durante tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022), logró que su álbum 'Un Verano Sin Ti' se convirtiera en el más reproducido de todos los tiempos en la historia de la plataforma en julio de 2023.