¿Taylor Swift actuará en el show del Super Bowl LVII?

Taylor Swift no actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII.

Rechazó la oferta debido a que desea terminar sus álbumes, tras la disputa con el manager musical Scooter Braun, según fuentes cercanas a TMZ.



En 2019, Scooter Braun adquirió el trabajo de Swift cuando compró el sello country Big Machine. Dicha acción provocó que la cantante volviera a grabar sus álbumes antiguos para evitar que otros se beneficien de la propiedad de su catálogo.

De acuerdo a las fuentes del medio, a Taylor Swift le gustaría encabezar un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, pero es una cuestión de tiempo.

Por otra parte, fuentes cercanas a People, aseguraron que la intérprete de "Shake It Off" no aceptó la propuesta porque está ocupada con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Midnights.

El rumor sobre si Swift participaría en el show de medio del Super Bowl inició luego de que la NFL anunció que finalmente reemplazó a una compañía de refrescos con Apple Music como el nuevo patrocinador.

Así que por el momento, todavía se está buscando a la estrella pop femenina para la gran actuación del 2023.