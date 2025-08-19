Con una destacada participación de artistas del estado que están nominados en las categorías más importantes de la música mexicana.

La esperada gala se celebrará el próximo 25 de septiembre en la ciudad de Panamá, y aunque figuras como Bad Bunny y Danny Ocean lideran la lista general con seis nominaciones cada uno, destacados sonorenses se posicionan entre lo mejor de la música latina.

Con cinco nominaciones, Carin León encabeza la representación sonorense y figura entre los artistas más reconocidos del año. El hermosillense compite en la categoría principal Artista Premios Juventud del Año, además de otras cuatro: La Mezcla Perfecta con Maná por 'Vivir Sin Aire', Tropical Mix con Camilo por 'Una Vida Pasada', Mejor Canción Música Mexicana con 'El Amor de Mi Herida' y Mejor Álbum Música Mexicana con su exitoso 'Boca Chueca, Vol. 1'.









El talento sonorense brillará en la ceremonia









Otro que lleva el nombre de Sonora en alto es Luis R. Conriquez, quien suma tres nominaciones. Está presente en Mejor Fusión Música Mexicana por 'Si No Quieres No', en Mejor Canción Norteña por 'Con Todo Respetillo' y en Mejor Canción Música Mexicana Alternativa , en una colaboración que mezcla talento de varias regiones.

Christian Nodal sigue firme entre los grandes del mariachi-pop, y este año compite en dos categorías: Mejor Canción Música Mexicana con “El Amigo” y Mejor Canción Mariachi Música Mexicana con “Amé”.

Por su parte, Yuridia, también originaria de Hermosillo, suma una nominación por su colaboración con Edén Muñoz en 'Mi Eterno Amor Secreto'. Y Natanael Cano representa la nueva ola del regional con su nominación a Mejor Fusión Música Mexicana gracias al tema '300 Noches', junto a Belinda.

Con un total de 41 categorías y 231 nominados, los Premios Juventud 2025 celebran a los mejores exponentes de la música latina.