Niñas sonorenses participarán en documental de Iron Maiden

Las hermanas Nirvana y Aixa, del grupo Radio Nube, sorprendieron a la banda con su interpretación 'The Tropper'.

Dos hermanas que llevan el rock en la sangre, pues son parte de 'Radio Nube', un grupo de rock familiar. Nirvana de 11 años y Aixa de 9, gracias a su interpretación magistral del tema 'The Tropper' de Iron Maiden, que rápidamente se viralizó en la plataforma digital y les dio la oportunidad de participar en el próximo documental de la entrañable banda de rock.

En exclusiva para 'e Media' , la familia integrada por Aixa Soto Hernández, Nirvana Soto Hernández, Ilusión Hernández y Jussef Soto Recekel, nos compartieron los detalles acerca del documental de Iron Maiden, el cual se estrenará el próximo 2025 en conmemoración por los 50 aniversario de la agrupación.

“Nosotras sacamos la “The trooper” y los de Iron Maiden nos reposteó en “X” (antes Twitter), nosotras estábamos como ‘¡OMG,’” , expresaron Aixa y Nirvana.

Posteriormente, fueron contactadas por el equipo que llevaría a cabo el documental de Maiden por medio de su cuenta de Instagram, donde le mencionaron que la banda estaba asombrada del talento de las niñas y le extendieron la invitación a colaborar en la grabación.

“Recibimos un mensaje un día: ‘estamos fascinados con estas niñas y el equipo de Iron Maiden pusieron sus ojos en ellas, estamos haciendo un documental por los 50 años de la banda y queremos invitarlas para que sean la voz de los niños” , contó Ilusión Hernández Muñoz, mamá de las niñas.

Asimismo, dicha crónica hablará acerca de los seguidores que han estado presentes constantemente en cada uno de sus conciertos, los que hacen colección de todo lo relacionado a la agrupación, de la aquellas personas que disfrutan la banda y sobre todo “que hay niños que disfrutan de este género”

“Testimonios de sus fans, coleccionistas, los que han ido a todos sus conciertos, necesitaban voz de niños [...] sobre el impacto de la banda y que sienten tocar Iron Maiden, lo que es escucharlo en su vida y sobre sus compañeritos en la escuela” , comentó Ilusión Hernández.

Para posteriormente ser invitadas a grabar a Miami, donde las niñas externaron su emoción, dado que “es una oportunidad muy grande que nos da proyección, será muy padre” .

La nueva voz a través de las letras de leyendas del rock

Revelaron en exclusiva que fueron invitadas al disco por Alice Cooper llamado 'Rock for Children’s', “que es un disco con canciones para niños pero hechos por leyendas del rock, tales como: Judas Priest y Alice Cooper”.

Según, lo informado por parte de la página oficial: www.rockforchildren.org, el proyecto está compuesto por remakes exclusivos de clásicos del rock an roll, tales como: 'No More Mr. Nice Guy' de Alice Cooper, el cual tendrá un mensaje antibullyng, mismo que llevará por nombre “Now I'm Mr. Nice Guy”.