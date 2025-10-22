Spotify celebra con este especial los álbumes más influyentes de la música latina y global.

Shakira unió su voz a las de Ed Sheeran y Beéle para lanzar una nueva versión de su icónico éxito "Hips Don't Lie", tema que marcó un antes y un después en la música pop y en su propia carrera internacional.

El anuncio se dio a conocer a través de Spotify, que lanzó el tráiler de la sesión en vivo protagonizada por la artista como parte del proyecto Spotify Anniversaries, una serie especial con la que la plataforma celebra los álbumes más influyentes de grandes figuras de la música.

En el adelanto, se puede escuchar un fragmento de esta renovada versión de "Hips Don't Lie", con un sonido actualizado que combina el estilo melódico de Sheeran y la frescura urbana del colombiano Beéle, logrando una fusión entre pop, ritmos latinos y toques contemporáneos.

La sesión conmemorará dos momentos clave en la trayectoria de Shakira, incluyendo los 30 años de su álbum Pies Descalzos, con el que enamoró a América Latina gracias a éxitos como "Estoy Aquí" y "Antología", y los 20 años de Fijación Oral Vol. 1 & 2, proyecto que consolidó su estatus global con canciones como "Día de Enero", "Las de la Intuición" y la propia "Hips Don't Lie".

"Esta edición del Aniversario de Spotify está dedicada a todos mis fans de todo el mundo. Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!" , escribió la barranquillera en redes sociales.

Además de la colaboración con Ed Sheeran y Beéle, el especial incluirá nuevas interpretaciones de "Antología", "Sueños Blancos", "Día de Enero" y "La Pared".

El episodio también ofrecerá una charla íntima con Shakira, donde reflexiona sobre su proceso creativo, comparte anécdotas inéditas y repasa cómo ha evolucionado su sonido y su visión artística a lo largo de tres décadas de carrera.







