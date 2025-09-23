El nuevo espacio educativo traerá esperanza a una región afectada por el conflicto.

La cantante colombiana Shakira anunció con gran emoción la finalización de la construcción de una nueva escuela en Tibú, Norte de Santander, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió que con este proyecto, la Fundación Pies Descalzos sigue sumando esfuerzos para ofrecer educación de calidad a las comunidades más vulnerables del país.

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia. Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas” , expresó Shakira.

La cantante recordó que, al igual que en Barranquilla y Cartagena, donde la fundación ha establecido otros centros educativos, la educación es una herramienta que trae esperanza y tiene el poder de transformar comunidades enteras.

“Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país” , agregó. El proyecto en Tibú se realizó en colaboración con el filántropo Howard G. Buffett y el Ministerio de Educación de Colombia, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y accesible para miles de niños y niñas en una de las zonas más afectadas por décadas de violencia, desplazamientos forzados y pobreza.

Desde su creación en 1997, la Fundación Pies Descalzos se ha enfocado en tres pilares fundamentales: infraestructura escolar, capacitación docente e innovación pedagógica.

Además de construir colegios que cumplen con altos estándares internacionales, la fundación ofrece programas integrales para estudiantes y sus familias, que incluyen servicios de alimentación, acceso a tecnología y apoyo emocional.

Con 19 colegios construidos e intervenidos en diferentes regiones del país, y apoyo a más de 300 colegios públicos, la Fundación Pies Descalzos ha beneficiado a más de 152 mil niños y jóvenes, muchos de ellos desplazados por la violencia.



