La pareja celebró su amor en California frente a familiares y amigos.

Después de dos años juntos, la cantante y actriz Selena Gomez, de 33 años, y el productor musical Benny Blanco, de 37, contrajeron matrimonio el sábado 27 de septiembre en California. Gomez compartió la feliz noticia en Instagram con una serie de fotos y videos de la boda y la simple leyenda: "9.27.25".

Las imágenes muestran a los recién casados abrazándose, tomados de la mano y disfrutando del momento. Una de las fotos captura el sencillo ramo de flores blancas de Gomez, mientras que otra resalta sus deslumbrantes anillos de boda. En un momento especialmente tierno, Gomez aparece sentada en el suelo mientras Blanco recuesta la cabeza en su regazo, y en otro clip ella le arregla el moño y le da un beso.

Ambos lucieron diseños de Ralph Lauren: Gomez eligió un vestido con corpiño estilo halter, detalles florales y espectacular espalda descubierta, mientras que Blanco vistió un elegante esmoquin negro.

Entre los invitados destacados estuvieron Taylor Swift, mejor amiga de Gomez; Paul Rudd; Martin Short y Steve Martin, coprotagonistas de Only Murders in the Building; así como Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park y David Henrie, quien compartió pantalla con Gomez en Los Hechiceros de Waverly Place.

Durante todo el fin de semana, los invitados estarán alojados en el lujoso hotel El Encanto, con tarifas de 3500 dólares por noche. La cena de ensayo se celebró el viernes en una mansión privada en la exclusiva comunidad de Hope Ranch, con un ambiente que, según testigos, se prolongó hasta bien entrada la noche.

La ceremonia oficial tuvo lugar en el exuberante vivero Sea Crest, frente a unos 170 familiares y amigos, con estrictas medidas de seguridad y grandes carpas blancas para la celebración. Las fotos, capturadas en Polaroid y estilo cinematográfico con enfoque suave, mostraron a Gomez irradiando el glamour clásico de Hollywood mientras sostenía un ramo de lirios del valle, símbolo del amor y los nuevos comienzos.

Con música, baile y un ambiente lleno de alegría, la boda de Selena Gomez y Benny Blanco se convirtió en uno de los eventos más comentados del año, celebrando el amor y la unión de la pareja frente a familiares, amigos y algunas de las celebridades más importantes del mundo del espectáculo.











