Sebastián Yatra "con ganas de ser infiel"; emite polémica confesión

La polémica confesión del cantante dividió opiniones entre sus seguidores e internautas en redes sociales.

El cantante colombiano Sebastián Yatra se ha visto envuelto en una nueva polémica a raíz de una declaración en la que confesó por qué sus relaciones sentimentales no duran más de un año.

Fue durante su participación en el podcast “A solas con…”, conducido por Vicky Martín Berrocal, donde el intérprete platicó algunos momentos de su vida, y en el cual hizo una declaración que no fue muy bien recibida por el público.

En las últimas horas se ha vuelto viral en redes sociales un fragmento de la mencionada entrevista, pues el intérprete de 'Tacones rojos' declaró que aunque siempre ha sido fiel, su máximo para sus relaciones amorosas es de un año, y sería infiel si estuviera en una relación larga, sin importar que estuviera enamorado.

" Me pasa que pienso si yo tuviera una relación mucho más tiempo no sé cómo lo podría aguantar, porque me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más ", declaró el colombiano.

Además, planteó que durante sus relaciones amorosas se ha enfrentado a una dualidad mientras está de viaje, lejos de su pareja.

" Cómo le hago en una relación a largo plazo, igual sí quiero estar con esta persona porque la quiero, pero cómo lo manejas porque estás con esa dualidad del 'te quiero', pero igual estoy de viaje ", explicó.

Vieron las declaraciones de Sebastián Yatra? Pues... no c que decir pic.twitter.com/p207rx2XY7 — Stivennn (@stiivensito_) February 21, 2024

Revela sentirse "limitado" en una relación

El originario de Medellín, Colombia, también reveló que al estar en una relación se siente limitado y se ve impedido a realizar algunas cosas.

" Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo. Empiezas a pensar que si sales de fiesta te va a empezar a gustar alguien y voy a querer hacer algo, pero no lo voy a hacer y tengo que aguantar ", finalizó.

Por otra parte, Yatra mencionó que debido al tipo de vida que lleva, considera que en el futuro podría tener una relación fuera de lo convencional, con más libertades.

“ En este momento de mi vida con el tipo de vida que llevo, tengo una forma más abierta de pensar y no veo descabellado en algún momento de mi vida tener una relación un poco más abierta o con más libertades a lo que venimos acostumbrados de nuestros padres ”, destacó.

Las redes dividen sus opciones

Las redes sociales han dividido su opinión, hay quienes apoyan la confesión del cantante y aplauden su honestidad, y por otra parte están quienes consideran que aún no está listo para tener una relación seria.

“Ya no quiero un Sebastián Yatra en mi vida, extingan a las personas como él”, “No te pongas de novio y listo, no es tan difícil”, “Entonces niño (hasta que madures): NO estés en ninguna relación formal, no enamores ni hagas sufrir a nadie si te conoces!”, son algunos de los comentarios de quienes reprobaron la declaración de Yatra.

Por otra parte, quienes mostraron su apoyo al colombiano tacharon de hipócritas a quienes han juzgado su honestidad.

“Están funando a Sebastián Yatra por decir lo que siente, este mundo está lleno de hipócritas”, “¿Le están tirando HATE a Sebastián Yatra por ser honesto? Él al menos acepta que no sirve para relaciones serias porque es un infiel, no como otro(a)s que fingen amor y fidelidad” y “El hate contra Sebastián Yatra muestra que es bastante sensato, honesto y está muy consciente del momento emocional en el que se encuentra; no se anda por las ramas”, escribieron los internautas.