Scorpions cancela su participación en el Vive Latino 2024

Debido a una reciente cirugía a la que fue sometido el líder del grupo, se vieron en la necesidad de cancelar su participación.

La mañana de este viernes el festival Vive Latino tuvo la segunda baja de su cartel. Luego de que la primera banda que abandonara el festival fuese Paramore, otro de los grupos estelares de talla internacional no se presentará.

En esta ocasión, el grupo que tuvo que bajarse del cartel fue Scorpions, banda alemana que había estado participando de forma activa en los videos promocionales del festival y que tiene un vínculo importante con los fans mexicanos.

Recomendación médica

Sin embargo una reciente cirugía de columna a la que se vio sometido el líder de la agrupación, Klaus Meinie, le impedirá a la banda salir al escenario, en una edición que además de ya dos bajas, se realizará en una sede que no es la tradicional del evento, pues la locación cambió del Foro Sol a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La banda le comunicó la noticia directamente a sus fans mexicanos a través de sus redes sociales oficiales, explicando que el motivo de su cancelación se debe a recomendaciones médicas después de la cirugía para una correcta rehabilitación.

"Espero que podamos regresar pronto a México, para rockearlos como un huracán. Lamento mucho haber causado este inconveniente a todos nuestros leales fans mexicanos y a los excelentes promotores, y espero su comprensión. Con amor... Klaus", se lee en el comunicado.

Entre esas recomendaciones se encuentra no realizar viajes, ya que esto podría poner en riesgo la salud del miembro de la banda, al tomar un vuelo de 12 horas que llega a más de 2 mil metros de altura.

The Scorpions cuenta con una base de seguidores fieles que no criticaron su decisión una semana antes del festival, todo lo contrario, la respaldaron y desearon pronta recuperación a uno de los miembros principales del grupo.

La última vez que Scorpions visitó México fue en el marco del festival Hell And Heaven 2022, donde cumplieron a todos sus fans con sus temas clásicos como 'Wind of change' o 'Still Loving You'.

Reemplazo

Ahora, quien se encargará de reemplazará la banda es el músico del mismo género, heavy metal y rock, cuya última visita también fue en el festival Hell And Heaven, pero de su edición 2023. Se trata del músico británico Billy Idol.