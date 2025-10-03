El rapero y empresario fue condenado por transportar escorts masculinos para encuentros sexuales con sus exparejas.

El famoso productor y empresario de hip-hop Sean “Diddy” Combs, de 55 años, fue sentenciado este viernes a cuatro años y dos meses de prisión tras ser hallado culpable en julio de delitos relacionados con prostitución y abuso de mujeres.

Delitos que llevaron a la condena

Combs fue condenado por organizar que escorts masculinos viajaran a través de distintos estados para participar en encuentros sexuales con sus novias, mientras él filmaba y se masturbaba. Estos eventos, conocidos como “Freak Offs”, estaban asociados al consumo de drogas.

El juez encargado del caso destacó la gravedad de los delitos y la necesidad de una sentencia disuasoria:

“Esto es tiempo duro en prisión, lejos de tu familia, amigos y comunidad, pero tendrás una vida después”, señaló.

Combs ya había cumplido un año en prisión, por lo que la pena efectiva significa que podría salir dentro de aproximadamente tres años.

El proceso judicial

Durante la audiencia, el juez Arun Subramanian explicó que la recomendación del gobierno de 135 meses era excesiva y la propuesta de la defensa de 14 meses insuficiente. También indicó que las declaraciones psicológicas de Combs y su intento de mostrar rehabilitación no superaban la evidencia acumulada durante el juicio:

“Todo esto dicho, un historial de buenas acciones no puede borrar el registro de este caso” , señaló.

“Sr. Combs, está siendo sentenciado por los delitos por los que fue condenado, NO por los crímenes de los que fue absuelto. Sin embargo, según la ley, el tribunal ‘debe considerar’ la naturaleza del delito y las características del acusado” , explicó el juez.

A pesar de reconocer la trayectoria profesional y filantrópica de Combs, incluyendo la creación de escuelas charter y programas educativos en cárceles, el juez consideró que la gravedad de los delitos debía prevalecer en la sentencia.

Sean Combs se disculpó

Durante la audiencia, Combs se disculpó con el juez por su comportamiento “repugnante, vergonzoso y enfermo”, y reconoció que la violencia doméstica es una carga que llevará el resto de su vida.

Comentó que perdió sus negocios y su carrera, y que “totalmente destruí mi reputación… pero, sobre todo, perdí mi respeto propio”.

“No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro. Solicito su señoría clemencia. Le suplico clemencia. Pido una oportunidad para ser padre de nuevo… hijo de nuevo… líder en mi comunidad de nuevo… una oportunidad para recibir la ayuda que necesito desesperadamente para ser mejor persona, porque no quiero fallarle a Dios, no quiero fallarle a mi familia”.

Combs también dijo que está dispuesto a cumplir cualquier condición que el juez imponga al ser liberado.

“No tengo a nadie a quien culpar, excepto a mí mismo. Sé que nunca volveré a poner mis manos sobre otra persona. Sé que he aprendido mi lección”, concluyó. “Asumo plena responsabilidad y rendición de cuentas”.

En vísperas de su sentencia, Combs escribió a un juez federal proclamándose un hombre nuevo tras darse cuenta de que estaba “roto hasta lo más profundo”. El rapero también explicó que su consumo de drogas influyó en su comportamiento, y expresó su deseo de rehabilitarse completamente, recuperar su rol familiar y ser un líder positivo en su comunidad.

Marco legal

Combs fue condenado bajo la Ley Mann, que prohíbe transportar personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución u otros actos sexuales ilegales. Las acusaciones se basaron en hechos con dos de sus exnovias, la cantante de R&B Cassie y otra mujer que testificó bajo un seudónimo.

El juez destacó que la condena se limita a los delitos por los que Combs fue hallado culpable, y no a aquellos de los que fue absuelto, como conspiración de tráfico sexual o crimen organizado, los cuales podrían haberle costado la cadena perpetua.