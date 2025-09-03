El ganador del concurso Canta Kids Sonora presentará su tema inédito de debut.

El joven talento hermosillense Santiago Flores, de tan solo 12 años, lanzará su primer sencillo titulado 'Mi Pequeño Gran Amor' este 15 de septiembre, consolidándose como una de las nuevas promesas del canto infantil en Sonora. El tema surge tras haberse coronado como ganador del primer Festival Infantil de Canto 'CANTA KIDS SONORA', realizado el pasado 3 de abril en Ciudad Obregón.

El evento fue organizado por la Asociación de Autores y Compositores Profesionales (AAYCOP), con el respaldo de la reconocida agrupación sonorense Su Majestad La Brissa, reafirmando su compromiso con el impulso de nuevos talentos locales.

Como parte del premio, Santiago recibió una canción inédita escrita especialmente para él: “Mi Pequeño Gran Amor”, del compositor Alejandro Weihs. La producción musical y del videoclip se realizó en Ciudad Obregón, bajo la dirección de Jorge Alberto Campos, presidente de AAYCOP y organizador del certamen.

Con esta producción, Santiago presenta su primer proyecto musical profesional, el cual estará disponible a partir del 15 de septiembre en YouTube y plataformas digitales. El tema, interpretado con gran sensibilidad, refleja la emoción y entusiasmo que marcan el inicio de una nueva etapa en su incipiente carrera artística.

El joven cantante ha expresado su agradecimiento por el respaldo recibido de AAYCOP, Su Majestad La Brissa, e Media, Expreso y Sonora Grupera, quienes han sido clave tanto en la realización del festival como en el impulso al desarrollo artístico infantil en la entidad.

Originario de Hermosillo, Santiago Flores forma parte de una generación que busca abrirse paso en el mundo de la música, siguiendo los pasos de artistas sonorenses que han alcanzado proyección nacional e internacional, como Yuridia, Carín León, Christian Nodal y la propia Su Majestad La Brissa.

Talento, carisma y dedicación colocan a Santiago como un nombre a seguir dentro de la escena musical sonorense. Su camino apenas comienza, pero las bases están puestas para que muy pronto se consolide como uno de los nuevos rostros del espectáculo regional.



