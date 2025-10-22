La cantante española transmitió en TikTok su llegada al centro de Madrid, causando caos de tráfico y desatando la investigación municipal.

La cantante Rosalía se encuentra bajo investigación del Ayuntamiento de Madrid luego de organizar un evento promocional para su nuevo álbum LUX en la céntrica Plaza de Callao sin haber solicitado los permisos correspondientes, lo que podría derivar en una multa de hasta 600 mil euros.

El incidente ocurrió el lunes por la noche, cuando la artista, de 33 años, transmitió en directo a través de TikTok que se dirigía a la plaza para dar una "sorpresa" a sus fans, provocando un atasco de tráfico en pleno centro de la capital.

Finalmente, la intérprete de "Con Altura", tuvo que abandonar el vehículo y dirigirse al Hotel Vincci Capitol, desde cuya ventana saludó a sus seguidores.

De acuerdo a Daily Mail, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, confirmó que se estaba investigando si la cantante contaba con los permisos necesarios, y el concejal de Movilidad, Borja Carabante, señaló que no constaba ninguna solicitud formal en sus registros.

"No parece que haya habido una autorización específica y si no la hubo se tomarán las medidas correspondientes" , dijo Sanz.

La Policía de Madrid calificó el suceso como "espontáneo", pero reconoció que tuvieron que seguir la transmisión en redes sociales para mantenerse informados ante la falta de comunicación oficial.

El álbum LUX, cuarto trabajo de Rosalía, también se ha presentado en Times Square, Nueva York, y contará con colaboraciones de artistas como Björk y la Orquesta Sinfónica de Londres.

El disco saldrá a la venta el 7 de noviembre y sigue el éxito de su álbum anterior, Motomami (2022), que se convirtió en el disco más vendido del año en España y alcanzó multiplatino en varios países.







