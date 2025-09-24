La pequeña fue presentada en Instagram con tiernas imágenes que conquistaron a los fans.

La cantante Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, dieron la bienvenida a su tercer bebé, la primera niña de la familia, a quien llamaron Rocki Irish Mayers. El nacimiento ocurrió el pasado 13 de septiembre y hoy Rihanna compartió sus primeras fotos en Instagram.

En las tiernas fotos se ve a Rihanna cargando a la pequeña, vestida con un mameluco rosa y envuelta en una cobija del mismo color. En otra publicación aparece un par de guantes de box, un detalle que llamó la atención de sus seguidores.

La pareja ya tenían a RZA, nacido en mayo de 2022, y de Riot, con quién Rihanna lució su embarazo durante el icónico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023, causando furor entre los fanáticos.

Considerados una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, Rihanna y A$AP Rocky recibieron una ola de felicitaciones y buenos deseos a minutos de revelar la llegada de su hija. Con esta nueva integrante, la familia sigue creciendo, y sus seguidores ya se preguntan si la cantante sorprenderá en algún futuro evento con otro embarazo.











