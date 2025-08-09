El vocalista de El Recodo confesó que preparó el viaje con anticipación para dar el paso más importante de su vida junto a su pareja.

Ricky Yocupicio, vocalista de la Banda El Recodo y orgullosamente originario de Hermosillo, vivió recientemente uno de los momentos más especiales de su vida personal. En medio de un viaje por Europa, el cantante decidió dar un paso importante en su relación pues le propuso matrimonio a su novia Michelle.

El romántico gesto tuvo lugar en las inmediaciones del London Bridge, en la ciudad de Londres, Reino Unido. Ahí, con un escenario emblemático de fondo, Ricky se arrodilló y le pidió a Michelle que se convirtiera en su esposa.

La respuesta fue un emotivo “sí”, que quedó plasmado no solo en la memoria de ambos, sino también en una serie de fotografías que han causado revuelo en redes sociales.

Aunque la propuesta ocurrió en territorio británico, el destino central del viaje fue París, la llamada "ciudad del amor", donde la pareja también posó sonriente y feliz en distintos puntos icónicos. En otras imágenes compartidas por el cantante, se les ve presumiendo el anillo de compromiso frente a la Torre Eiffel, uno de los lugares más románticos del mundo, así como disfrutando de momentos mágicos en Disneyland París.

Abre su corazón tras comprometerse

En una emotiva publicación, Ricky compartió su alegría con sus seguidores, amigos y familiares, explicando que este viaje no fue una simple escapada turística, sino algo que había planeado con antelación y con un propósito muy claro: comenzar una nueva etapa en su vida junto a la mujer que ama.

“Fueron más que solo vacaciones” , escribió. “Fue un viaje planeado para compartir con el amor de mi vida. Esta experiencia fue algo inolvidable, y por eso quiero contarle a mi familia, a mis amigos y a mi público maravilloso… me he comprometido” .

Más allá del anuncio, el sonorense confesó que el momento de la propuesta estuvo cargado de emociones intensas, describiéndolo como uno de los días más significativos de su vida:

“Confieso que con todos los nervios del mundo, mi cuerpo como gelatina, mi voz quebrada, los nervios de punta… estar ahí, diciendo las palabras correctas, en el lugar correcto, fue una combinación de todas las emociones pasando por mi cuerpo. Fue un golpe de adrenalina, una oleada de felicidad. Sin duda, ¡el mejor día de mi vida!” , escribió el intérprete.

A su ahora prometida, Michelle, le dedicó también un mensaje lleno de ternura y gratitud:

“Para ti, mi niña bella Michelle… gracias por hacerme parte de tu vida y aceptar conmigo esta nueva etapa. Te amo tanto. Esta decisión es la mejor que he tomado en mi vida” .

Un talento sonorense que sigue brillando

Ricky Yocupicio ha llevado el nombre de Sonora en alto desde que comenzó su carrera artística. Su talento se hizo notar desde 2005, cuando participó en la Caravana Artística de Rocío Romero. En 2012 dio un salto importante al formar parte del programa 'La Voz México', donde fue guiado por la fallecida Jenni Rivera.

Años después, su trayectoria dio un giro decisivo al ser presentado como vocalista de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, una de las agrupaciones más influyentes del género regional mexicano.

En la agrupación, Ricky tomó el lugar de Charly Pérez y actualmente comparte escenario con Geovanni Mondragón, convirtiéndose en una de las voces principales de la legendaria banda sinaloense.



