Reyli Barba lleva a Guaymas a la luna en el Festival Mar Bermejo

El cantante cerró la segunda noche del Festival Mar Bermejo 2024.

Guaymas vivió una noche romántica de la mano del cantautor Reyli Barba, quien se presentó en el Malecón Turístico de Guaymas como parte de los conciertos programados para el segundo día de actividades del Festival Mar Bermejo.

Bajo un cielo estrellado, el artista chiapaneco subió al escenario vestido con un atuendo negro a las 22:50 horas y cautivó al público con su interpretación del tema 'El abandonado'.

Al finalizar la canción, Reyli expresó su amor por la ciudad sonorense: “Se nota que a Guaymas le gusta cantar, le gusta bailar, dimos un recorrido y se nota que le gusta pasarla bien. Estoy enamorado de esta tierra, vamos a gozar” , declaró.

Durante el concierto, también interpretó algunos de sus éxitos más populares, entre los que se encontraron 'Perdóname en silencio', '¿Qué nos pasó?', 'Nada es mío', 'Pégale a la pared' y 'La Descarada'.

Emocionante interpretación

El público coreó las canciones al ritmo de la música y ovacionó cada interpretación. El cantante concluyó con un emotivo “Contigo quiero, Guaymas, contigo quiero” , antes de entonar su tema 'Contigo quiero'.

“Vamos hacer canciones dramáticas, profundamente dramáticas” , compartió Barba, para después llenar de nostalgia el ambiente con el tema '¿Qué nos pasó?'.

“¿Dónde está mi descarada esta noche? ¡Que ponga la mano arriba!” , preguntó antes de interpretar uno de los temas más populares en la televisión mexicana: 'La Descarada', canción que formó de parte de la novela 'Rubí', transmitida por Televisa.

Invita a cantante sonorense

Durante su concierto, Barba decidió hacer una pausa para invitar a Gerardo Peña, quien se adueñó del escenario con la interpretación de 'Guitarra': “Esta noche invitaremos a un compositor que admiro mucho, un verdadero capo de Hermosillo, el gran Gerardo Peña” , anunció.

El sonorense subió al escenario y emocionado interpretó con su guitarra el tema musical, durante el cual aprovechó para expresar su gratitud hacia el artista: “Muchas gracias a Reyli por invitarme” .

Icónicas canciones

Por otra parte, para el deleite de los asistentes, cantó uno de los temas más famosos del artista con entusiasmo: “Así es la vida, Guaymas Sonora” . La audiencia coreó la canción y disfrutó al máximo de la presentación.

“Muchísimas gracias, Guaymas” , comentó mientras finalizaba el tema 'No me hace falta nada más', para después bajar del templete. Ante el grito de los asistentes que coreaban “¡Otra! ¡otra!” con el deseo que regresara el artista al escenario, Barba regresó a interpretar los temas 'Amor del bueno' y 'De la noche a la mañana' para concluir así su presentación a las 12:24 AM.