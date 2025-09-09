Las grabaciones, hechas en Hermosillo junto a la Banda Cosalá, podrían formar parte de un lanzamiento póstumo del ícono del regional mexicano.

A casi dos décadas de su trágica partida, el legado de Valentín Elizalde sigue sorprendiendo a sus seguidores. Esta vez, desde su tierra natal, surgen nuevas pistas musicales que podrían formar parte de un esperado álbum póstumo.

A través de la cuenta oficial de Instagram del “Gallo de Oro”, se dio a conocer la existencia de varias grabaciones inéditas realizadas entre 2001 y 2002 en Hermosillo, Sonora, junto a la Banda Cosalá.

La publicación incluyó una imagen de la pantalla de una computadora donde se observan títulos como 'Siempre te amaré', 'Catarino y los Rurales', 'Ni dada la quiero', 'Los pájaros' y 'La Playa', entre otros.





El mensaje que acompañó la imagen, “Siguen saliendo los inéditos”, encendió la emoción y las especulaciones entre los fans del intérprete de 'Soy así'. Aunque los audios aún no han sido difundidos, muchos consideran que se trata de un adelanto de lo que podría convertirse en un nuevo material discográfico, póstumo, del cantante.

Además, se compartieron imágenes de otras grabaciones realizadas en Nogales en 2005 y de una supuesta fiesta privada en Reynosa, Tamaulipas, en 2004, lo que sugiere que podrían salir más registros aún desconocidos.

El Gallo que sigue cantando

Valentín Elizalde Valencia nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora. Fue hijo del también cantante Everardo “El Gallo” Elizalde, quien falleció en un accidente automovilístico. Antes de dedicarse por completo a la música, Valentín estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora. Posteriormente, grabó su primer disco y rápidamente ganó reconocimiento en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Jalisco.

Entre 1999 y 2006, “El Gallo de Oro” se consolidó como una de las voces más populares del regional mexicano, gracias a éxitos como 'A mis enemigos', 'Volveré a amar' y 'Lobo domesticado'.

El 25 de noviembre de 2006, tras una presentación en la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, Valentín fue asesinado en un ataque armado ocurrido alrededor de las 3:30 horas. Sujetos armados interceptaron su vehículo y dispararon al menos 20 veces con armas largas.

En el ataque también perdieron la vida su chofer, Reynaldo Ballesteros, y su representante, Mario Mendoza. El único sobreviviente fue su primo y otro de sus representantes, Fausto “Tano” Elizalde, quien resultó herido.