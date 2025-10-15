La defensa del cantante señaló que Christian Jesús González Nodal ha cubierto “mucho más de lo exigido” por la ley argentina y negó haberse negado a otorgar permisos de viaje para su hija menor.

La representación legal de Christian Jesús González Nodal emitió un posicionamiento en el que niega que el cantante haya incumplido obligaciones económicas y rechaza que existan permisos “unilaterales” de viaje para su hija menor I.G.N.C. (2 años).

De acuerdo con el documento, “Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la ley argentina”, mediante montos que —afirman— ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, con comprobantes oficiales. La defensa calificó como “falsas” las versiones en sentido contrario y sostuvo que su difusión perjudica emocionalmente a la menor.

Sobre los viajes internacionales, el equipo legal indicó que es falso que los permisos se otorguen de manera unilateral y señaló que el artista “nunca se ha negado a concederlos, incluso cuando se han solicitado sin la anticipación debida”.

La representación cuestionó además que se hayan divulgado detalles de mediaciones recientes, al tratarse —dijo— de procedimientos confidenciales protegidos por la ley argentina. Asimismo, precisó que el proceso familiar en ese país fue llevado por otro abogado, cuyas audiencias se realizaron en formato virtual, sin contacto presencial entre las partes.

La defensa subrayó que tanto el abogado como el cantante han privilegiado la cooperación y el diálogo, sin promover violencia, y que el objetivo central es el bienestar, la seguridad y la estabilidad emocional de la niña.



