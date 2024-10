Fallece Cissy Houston, reconocida cantante y madre de Whitney Houston

Con una carrera de más de siete décadas, Cissy Houston se consagró como una figura importante dentro de los géneros soul y gospel.

La reconocida cantante Cissy Houston, madre de Whitney Houston, murió este lunes a los 91 años de edad. La artista se encontraba en cuidados paliativos debido a que padecía Alzheimer.

A través de un mensaje a los medios, su nuera, Pat Houston, informó sobre el deceso de la intérprete.

" Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia. Mamá Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Su carrera en la música y el entretenimiento permanecerá en nuestros corazones. Sus contribuciones a la música y la cultura populares son incomparables ", expresó en el mensaje.

" Nos sentimos bendecidos y agradecidos de que Dios le haya permitido pasar tantos años con nosotros y por todas las valiosas lecciones de vida que nos enseñó. Que descanse en paz, junto a su hija, Whitney y su nieta Bobbi Kristina y otros queridos miembros de la familia ", afirmó.

¿Quién fue Cissy Houston?

Con una carrera de más de siete décadas, Cissy Houston se consagró como una figura importante dentro de los géneros soul y gospel.

La cantante nació en 1933 en Newark, Nueva Jersey, bajo el nombre de Emily Drinkard, siendo la más joven de ocho hermanos. En 1955, contrajo matrimonio con Freddie Garland y tuvo a su hijo, Gary Garland, quien llegó a jugar en la NBA. Posteriormente, la pareja se separó, y en 1957 Cissy se casó nuevamente, y de esta unión nacieron Michael, quien se convirtió en compositor y asistente, y la famosa Whitney Houston.

A lo largo de su carrera, Houston lanzó varios álbumes, siendo el más reciente 'Walk on By Faith' (2012). Entre sus discos, 'Face to Face' (1996) y 'He Leadeth Me' (1997) recibieron el Grammy al Mejor Álbum de Soul/Gospel Tradicional.

Cissy también prestó su voz en numerosas grabaciones, incluyendo 'The Divine Miss M.' y 'Ain't No Way' de Aretha Franklin (1967), así como en el álbum debut de Bette Midler en 1972. Su talento vocal se escucha en trabajos de artistas como Chaka Khan, Diana Ross, David Bowie, Jimi Hendrix, Paul Simon, Roberta Flack, Beyoncé y Donny Hathaway, según destaca la revista Variety.