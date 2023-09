Oficializan a Usher como el artista del medio tiempo en el Super Bowl LVIII

Este domingo se ha dado a conocer que Usher estará a cargo del medio tiempo del Super Bowl de 2024, mismo que tendrá lugar en Las Vegas.

A más de seis meses de la presentación de Rihanna en el Super Bowl, ahora se ha dado a conocer que Usher será quien ponga ritmo en la próxima edición del medio tiempo que se llevará a cabo el 11 de febrero de 2024.

De acuerdo con Variety, el intérprete de "DJ Got Us Fallin' in Love" será el artista principal, por lo que se espera que en las próximas semanas la NFL revele quién acompañará al cantante a uno de los escenarios más cotizados alrededor del mundo.

"Es el honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí. Gracias a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad" , dijo el cantante.

En un video compartido en X, antes Twitter, Usher recibe una llamada de nada más y nada menos que de Kim Kardashian. quien le confirma su participación en el medio tiempo del Super Bowl.

Apple Music, la NFL y Roc Nation informaron que el juego será en el Allegiant Stadium en Las Vegas y será transmitido por el medio CBS.

Usher will perform at halftime of Super Bowl LVIII in Las Vegas. pic.twitter.com/ERffBG5M5G — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 24, 2023

Usher es cantante, compositor y productor de música estadounidense, nacido en Dallas, Texas, en 1978. Es uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, habiendo vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias en todo el mundo.

Su carrera musical comenzó en 1994, cuando firmó con Arista Records. Su álbum debut, "Usher", fue lanzado en 1994 y fue un éxito comercial, alcanzando el número uno en el Billboard 200. Su segundo álbum, "My Way", fue lanzado en 1997 y fue aún más exitoso, vendiendo más de 10 millones de copias en los Estados Unidos.

Usher ha lanzado ocho álbumes de estudio, todos los cuales han sido éxitos comerciales. Ha ganado ocho premios Grammy, incluyendo Canción del Año por "U Remind Me" en 2002.

Además de su carrera musical, Usher también ha incursionado en la actuación. Ha aparecido en películas como "The Faculty" (1998), "She's All That" (1999) y "In the Mix" (2005).

Usher es un artista versátil que ha logrado un gran éxito en la música, la actuación y la moda. Su presentación en el Super Bowl LVIII será un evento memorable para los fanáticos de la música de todo el mundo.

Sus éxitos más importantes:

"My Way" (1997)

"U Remind Me" (2001)

"Burn" (2004)

"Yeah!" (con Lil Jon y Ludacris) (2004)

"Love in This Club" (con Young Jeezy) (2008)

"OMG" (con will.i.am) (2010)

"DJ Got Us Fallin' in Love" (con Pitbull) (2012)

"No Limit" (con Young Thug) (2016)

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA