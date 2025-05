El presidente de la UGRS declaró que considera que entre tres y seis semanas más se contará con las condiciones necesaria para volver exportar ganado a Estados Unidos.

El 15 de junio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) visitará Sonora y otros estados para discutir el tema del gusano barrenador y, con ello, reabrir las fronteras para el cruce de ganado.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela, informó que la visita fue pactada desde Washington con la Senasica, cuyo equipo técnico revisará todos los trabajos que el gobierno de México ha realizado para la contención del gusano barrenador.

"Con base en los resultados se va a abrir la exportación. El secretario (Julio Berdegué Sacristán) nos comenta que es muy probable que del día 15 se adelante una semana más, que están haciendo lo posible para que también se adelante la reapertura de la frontera, cosa que nos daría mucho gusto. Yo creo que entre tres y seis semanas estaríamos en condiciones ya de estar exportando ganado" , adelantó.

Te puede interesar USDA visitará Sonora para verificar calidad de ganado ante gusano barrenador

Visita protocolaria

Ochoa Valenzuela indicó que la visita principal será en el sur de México, en entidades donde se localizó el gusano barrenador y donde han reportado mil 750 casos, de los cuales 360 están activos y con tendencia a la baja. En Sonora, la visita sería solo para renovar los acuerdos de exportación.

"Obviamente es un protocolo que quieren revisar Estados Unidos, no tiene nada que ver con el norte de México, no tenemos gusano, no existe. De hecho, el protocolo con el que estamos exportando contemplaría que tuviéramos gusano aquí, cosa que tampoco es. El cierre de la frontera fue algo que nos sorprendió a todos, lo vemos más como una presión política que como un problema técnico" , manifestó.

En relación con las reses detenidas, el presidente de la UGRS indicó que están optando por la venta al mercado nacional, donde ya se han comprometido 10 mil cabezas de ganado mientras abren de nuevo la frontera.