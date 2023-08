Yahritza y Su Esencia ofrecen concierto íntimo tras polémica

En una entrevista con el productor musical Pepe Garza para su canal de YouTube, compartió sus emociones y experiencias ante la adversidad.

Yahritza y Su Esencia han experimentado una serie de dificultades y críticas tras sus comentarios sobre México. La agrupación ha enfrentado la necesidad de cancelar shows, recluirse de la mirada pública y enfrentar una ola de críticas, todo como resultado de las declaraciones que desencadenaron controversia.

Yahritza, la vocalista de esta agrupación con raíces mexicanas radicada en Estados Unidos, se sinceró sobre cómo ha experimentado el miedo en medio de la situación.



"Yo ni quería salir a la calle por el miedo de que me miraran o me iban a hacer algo", confesó Yahritza a Pepe Garza durante la conversación.

La cantante también recordó sus orígenes humildes, proveniente de una familia con limitaciones económicas. Reveló que en muchas ocasiones, sus padres luchaban para comprarles zapatos o incluso comida, y en algunos casos, no tenían suficiente para comprar frijoles.

"No sabemos mucho de México"

Visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, Yahritza lamentó que, a pesar de sus raíces mexicanas, sintiera que no había recibido apoyo de algunos sectores de la población mexicana.

"La gente cree que es más de: 'Tú no apoyas al país, pero es que no crecimos allá, no sabemos mucho de México", expresó entre lágrimas.

A pesar de las dificultades recientes, Yahritza y Su Esencia han encontrado un rayo de luz en medio de la adversidad. Recientemente, la agrupación se presentó en un concierto íntimo y privado organizado por NPR Concerts, un evento que ha albergado a renombrados artistas a nivel mundial.

“¡Estamos obsesionados con @yahritzaysuesencia y si aún no lo estás, lo estarás! Sintoniza @nprmusic's YouTube mañana para ver a Yahritza y Su Esencia tomando el control del Tiny Desk”, así anunciaron este mini concierto en redes sociales.

Durante su presentación, interpretaron canciones como 'Soy El Único', 'Dejalo Ir', 'Inseparables', 'No Se Puede Decir Adiós' y 'Frágil'.