"Era el mejor": Farruko sufre críticas por convertirse al cristianismo

El cantante originario de Puerto Rico habló sobre cómo ha cambiado su vida desde su conversión al cristianismo, ya sea lo positivo y lo negativo.

El cantante de reguetón, Farruko ha estado en medio de la polémica tras anunciar su conversión al cristianismo, pues las críticas sobre su decisión de enfocarse en su vida espiritual no han parado desde el pasado mes de febrero que lo hizo público.

El domingo 15 de mayo, Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre real del cantante, hizo una publicación en Instagram donde habló del tema.

"Yo era el mejor artista, pero era el peor humano.Y cuanto traté de ser mejor ser humano, me convertí en el peor artista", escribió sobre una foto en la red social.

El post cuenta con más de 400 mil me gusta y más de 11 mil comentarios, donde en la mayoría se lee a colegas del género mostrándole apoyo y motivándolo a que siga firme con sus ideologías.

¿Por qué se convirtió en cristiano?

El puertorriqueño se declaró cristiano durante un concierto en Miami, Florida, el pasado 11 de febrero.

Carlos confesó que el cambio radical fue porque, a pesar del éxito, no había encontrado la felicidad. Además, mantenía una relación alejada con sus hijos.

"Hoy puedo decir que sí, que lo logré, me va bien y he logrado muchas cosas. Yo lloraba en las noches y me sentía vacío", se sinceró en el concierto.

El cantante también confesó que siempre soñó con hacer música, pero su vida estaba en la calle, pues formó parte de la cultura del crimen en Puerto Rico y mantuvo un estilo de vida con drogas y robos.