Paul Simon podría perder la audición de un oído

Hablando con The Sunday Times, el integrante del icónico dúo Simon & Garfunkel señaló que los últimos años ha tenido varios problemas de salud, incluyendo un cuadro grave de Covid-19 hace varios meses.

El legendario músico Paul Simon, de 82 años, compartió este martes que su carrera se está viendo amenazada por una súbita pérdida de la audición en su oído izquierdo.

Sobre su perdida de la audición, Simon explicó que notó el problema en su oído izquierdo cuando se encontraba grabando nueva música. Desafortunadamente, los doctores no han podido dar con la causa.

"Con esto (la pérdida de la audición) todo se volvió más difícil. Mi reacción a eso fue de frustración y molestia, aunque no del todo enojado, porque pensé que pasaría, se repararía solo", reconoció el cantautor.

El problema, asegura, es que, hasta no saber qué tiene en su oído, no podrá regresar a los escenarios. Mientras, lo que lo mantiene activo y que no afectaría tanto su salud, es seguir trabajando en nueva música.

Actualmente, Paul Simon se encuentra promoviendo las canciones que se incluyen en su nuevo álbum, Seven Psalms, que salió a la venta el pasado 19 de mayo.