La rara enfermedad que padece Celine Dion que la aleja de los escenarios

Fue a través de sus redes sociales donde explica que los doctores la diagnosticaron con el "síndrome de la persona rígida", enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso.

"Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy", platicó Celine Dion, entre lágrimas.

La rara enfermedad, además de afectar su movilidad le provoca espasmos y repercute en sus cuerdas vocales, que le impiden usarlas.

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, ahora sabemos que es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo", confiesa la cantante, de 54 años.

Por último, la cantante agradeció a sus fans y dijo que espera superar este reto y volver pronto a los escenarios para deleitar a sus fans.

"Tengo un gran equipo de doctores que trabajan conmigo para ayudarme a que me recupere y mis adorados hijos, que me apoyan y me dan esperanza", culminó.