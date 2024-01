Yeri Mua habla sobre las críticas de Danna Paola hacia el reggaetón

Yeri Mua responde a críticas de Danna Paola sobre el reggaetón

A través de una transmisión en vivo, Yeri Mua dio su punto de vista sobre los comentarios que realizó hace algunas semanas Danna Paola, luego de que le preguntaran sobre qué opinaba de las letras de varias canciones de reggaetón que suelen denigrar a la mujer.

Lo anterior, debido a que la intérprete de 'Chupón', actualmente se encuentra incursionando en este género urbano, por lo que expresó que aunque a la cantante no le guste este tipo de música, respeta su gran trayectoria artística.

"Danna Paola es una artista que yo respeto muchísimo, y creo que se refería más al tema de Dani Flow, no creo que se haya referido a mí. Ella es una artista con 20 años de trayectoria o más, entonces las personas que han hecho un esfuerzo por estar... Ella estudió a lo que se dedica y los demás en su mayoría no, y ella percibe el arte de la música a su manera y tiene sus opiniones" , mencionó.

Asimismo, confesó que a ella sí le gusta 'la música bellaka, cochina, puerca, asquerosa. A mí sí me gusta el reguetón cochambroso, ese reguetón que escuchas y ya se te perdió la cartera'. También, agregó que aunque muchas personas no consideran este género como música, para la 'Bratz jarocha' es arte.

"Es como la opinión de cada uno, no puedes hacer que a todos a huev* les guste el reggaetón mexicano. Entonces no nos queda más que aguantarnos", recalcó.

Danna Paola, hace unas semanas no tuvo 'pelos en la lengua', al opinar sobre las letras del reggaetón que denigran a las mujeres, en específico el reggaetón mexicano, en el que famosos como Dani Flow, autonombrado el 'rey del morbo', encabezan este género, uno de los más escuchados en plataformas como Spotify.

Cuando la prensa cuestionó a la intérprete de 'Mala Fama' sobre qué opinaba de las letras de varias canciones de reggaetón que denigran a la mujer, la cantante de 28 años reprobó el alto grado de denigración hacia las mujeres que cada vez se encuentra más en dichos temas, sobre todo en el reggaetón mexicano.

"Más el reggaetón mexicano, últimamente están sucediendo cosas como muy intensas con ciertas letras pasadas, ya como que ya no está chistoso; que al final yo no voy a decir que si 'sí este artista', porque yo no soy nadie para decir 'esto está bien, esto está mal', pero sí creo que hay límites en escribir una canción y denigrar a una mujer" , consideró.

La artista, que suma más de dos décadas de carrera en el medio artístico, enfatizó la importancia de que en un país machista como México, no se promuevan este tipo de situaciones dentro de la música.

"Es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones".

Aunque los amantes del reggaetón mexicano y de sus exponentes, como Dani Flow, defendieron el género, otros cibernautas aplaudieron las palabras de Danna Paola en contra de un género al que calificaron como 'basura'.